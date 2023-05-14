Погибли сразу 7 воинов: в Ужгороде объявили День траура 14 мая
Источник:Ужгородский городской совет
14 мая в Ужгороде объявили Днем траура по погибшим украинским защитникам. Также в городе отменили праздничные мероприятия, запланированные на День матери.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Богдан Андреев. Известно, что на днях погибли 7 военных 68-го отдельного батальона Территориальной обороны Закарпатья.
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В Ужгороде – День траура
Так, 11 мая на войне погибли семь военных 68-го отдельного батальона Территориальной обороны Закарпатья. Поэтому в Ужгороде 14 мая был объявлен Днем траура.
12 мая городской совет также принял решение отменить в городе праздничные мероприятия, запланированные ко Дню матери.
Имена павших защитников:
- Сергей Тягий,
Погибший Сергей Тягий / фото Суспильне
- Иван Гутай,
Погибший Иван Гутай/ фото Суспильне
- Богдан Ходаныч,
Погибший Богдан Ходаныч / фото Суспильне
- Василий Буртын,
Погибший Василий Буртын / фото Суспильне
- Валентин Мешко,
Погибший Валентин Мешко / фото Суспильне
- Эдуард Филиппов,
Погибший Эдуард Филиппов / фото Суспильне
- Виталий Кусик.
Погибший Виталий Кусик / фото Суспильне
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