В Ужгороде неизвестный открыл огонь: полиция проводила спецоперацию

Вечером 24 июля в Ужгороде местные жители слышали выстрелы и видели подозрительного мужчину. Правоохранители привлекли дополнительные подразделения для поиска злоумышленника.

Об этом сообщила Национальная полиция.

Что известно об инциденте?

Около 18:30 к полицейским обратились несколько детей, которые сообщили, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину.

Полиция призвала граждан не приближаться к району проведения спецоперации, а в случае обнаружения подозрительных лиц или получения какой-либо информации о возможном местонахождении стрелка немедленно сообщить на спецлинию 102,

– отметили правоохранители.

СМИ пишут, что полиция задержала вооруженного мужчину. Также отмечают, что он открыл огонь по правоохранителям.

По информации журналиста Глаголы, злоумышленник производил выстрелы из пистолета Glock 17. Предварительно известно, что он мог скрываться в лесу несколько дней.