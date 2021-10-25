В Ужгороде нелегалы из Китая забаррикадировались в хостеле и устроили поджог

25 октября 2021 , 20:32
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Источник:

Государственная миграционная служба

В одном из хостелов Ужгорода 2 мигрантов из Китая устроили дебош. Они забаррикадировались в номере и устроили там поджог.

Причиной стало то, что администрация хостела обратилась к правоохранителям с просьбой проверить законность пребывания в Украине 2 иностранцев, которые сняли там номер. Для проведения проверки на место выехали работники миграционной службы.

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Однако на просьбу показать документы граждане Китая отреагировали враждебно. Они начали бросаться разными предметами, а потом забаррикадировались в номере и устроили там поджог.

На место инцидента пришлось вызвать полицию и спасателей.


Граждане Китая забаррикадировались в хостеле / Фото Государственной миграционной службы

Сейчас с нарушителями работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства их пребывания в Украине.

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Автор: Тетяна Кійовська