В Ужгороде нелегалы из Китая забаррикадировались в хостеле и устроили поджог

В одном из хостелов Ужгорода 2 мигрантов из Китая устроили дебош. Они забаррикадировались в номере и устроили там поджог.

Причиной стало то, что администрация хостела обратилась к правоохранителям с просьбой проверить законность пребывания в Украине 2 иностранцев, которые сняли там номер. Для проведения проверки на место выехали работники миграционной службы.

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Однако на просьбу показать документы граждане Китая отреагировали враждебно. Они начали бросаться разными предметами, а потом забаррикадировались в номере и устроили там поджог.

На место инцидента пришлось вызвать полицию и спасателей.



Граждане Китая забаррикадировались в хостеле / Фото Государственной миграционной службы

Сейчас с нарушителями работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства их пребывания в Украине.

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