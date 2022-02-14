Узнали все посреди полета, – пассажирка рейса, который испугались отпускать в Украину

В воскресенье, 13 февраля, отдельные авиакомпании не разрешили своим самолетам выполнять рейсы в Украине из-за "неблагоприятной ситуации безопасности". Часто об этом сообщали прямо во время полета. Об одном из таких случаев рассказала пассажирка.

Пассажирка, работающая исполнительным директором Фонда Елены Пинчук, летела рейсом Фуншал – Киев, направлявшимся из Португалии. Тем самым рейсом SkyUp, принудительно направленного в Кишинев – столицу Молдовы.

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Обо всем узнали уже во время полета

Женщина рассказала, что за два часа до посадки самолета в аэропорту "Борисполь", в кабине включили свет и капитан сообщил, что посадку не могут совершить "из-за ситуации в Украине".

Когда ты в воздухе, без связи, а с тобой 150 очень разных людей, такое сообщение может довести до бешенства,

– рассказывает Ольга Руднева.

По ее словам, после сообщения все проснулись и сидели несколько минут в полном шоке. Женщина рядом сказала, что у нее дети, поэтому ей срочно нужно домой.

Через несколько минут стюардесса сообщила ту же фразу: "в связи с тем, что лизингодатель борта не позволяет посадку в Украине из-за сложившейся ситуации, мы делаем техническую остановку в Молдове, город Кишинев. Просьба оставаться на своих местах до дальнейшей информации".

Все просто хотели домой

Ни один человек на борту не впал в панику, никто не сказал, что хочет обратно на Мадейру или навсегда в Молдову. Единственное, что слышала пассажирка: "домой, как можно скорее домой".

"Когда самолет остановился, люди даже аплодировали. Первое, что сделали – посмотрели новости и отправили сообщение родным. За 6 часов пассажирам предоставили автобус. Мы вернулись в Киев раньше на такси, которое стоило на двоих 300 долларов", – рассказала Руднева.

Что случилось с самолетом

В воскресенье, 13 февраля, совершенно внезапно появилась информация, что борт из португальского Фуншала не может лететь в Киев, поэтому совершит посадку в Кишиневе. Сначала сообщалось, что Украина закрыла воздушное пространство из-за угроз из России.

Последнюю информацию впоследствии отрицали в Министерстве инфраструктуры Украины. Впрочем, все больше авиакомпаний заговорили, что могут временно остановить рейсы в Украину. Некоторые даже прибегли к действиям.

Между тем Госавислужба пообещала помощь украинцам, которые могут застрят за границей из-за отмененных рейсов. Правительство уже готовит план эвакуации украинцев из-за границы.

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