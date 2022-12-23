19-летний воин-пограничник умело сбил вражеский дрон: эмоциональное видео
Источник:Госпогранслужба
19-летний военнослужащий на псевдо "Феня" отразил атаку российского дрона-камикадзе. Последний пытался поразить катер морских пограничников.
Костантин говорит, что с детства мечтал быть военным. До войны морской пограничник был помощником машиниста поезда на "Азовстале".
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Как военный сбил иранский дрон из пулемета
"Феня" рассказал, что во время выполнения боевой задачи обнаружили дрон-камикадзе. Командир приказал вести огонь на поражение. Военный сбил беспилотник – вражеская техника начала хаотически двигаться и взорвалась в воздухе.
Он (дрон – 24 канал) шел в нашу сторону и я понимал, что у меня есть один шанс его сбить. И я его сбил. Это своего рода дуэль – или ты, или тебя,
– вспомнил морской пограничник.
Говорит, что страха не было. Признается, что в такие моменты мозг по-другому работает – как компьютер, команд которого ты четко придерживаешься.
Военный рассказал, как сбил иранский дрон: смотрите видео
Что известно о сбитии дронов
- Украина мощно уничтожает российские дроны. Так, во время атаки 19 декабря наши Воздушные силы уничтожили более 30 дронов из 35.
- Кроме того, известно о Киеве и области атаковали 23 "Шахида", однако наша противовоздушная оборона сбила 18 из них. Подробнее читайте здесь.
- 7 декабря дрон-камикадзе атаковал Житомирскую область. К счастью, его удалось сбить. Однако его обломки повредили объект инфраструктуры.