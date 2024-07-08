В нескольких районах Киева упали обломки ракет: произошло возгорание, едут медики
Источник:КГВА
Россия утром 8 июля массированно атакует Украину. В нескольких районах столицы упали обломки вражеских ракет.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации. Также Сергей Попко рассказал, что уже известно о последствиях российской атаки на столицу.
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В Киеве упали обломки ракет
В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
Предварительные данные:
- в Соломенском районе есть повреждения офисного здания;
- в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома;
- в Днепровском горят обломки в жилой застройке.
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Деснянском районе возгорание дома.
На местах происшествий работают все оперативные службы. Уже известно об одной пострадавшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется.
Виталий Кличко написал, что обломки ракет упали в Днепровском в Соломенском районе.
Есть вызов служб в Голосеевский район. Бригады экстренных служб направляются на места,
– сообщил городской голова.