В нескольких районах Киева упали обломки ракет: произошло возгорание, едут медики

8 июля 2024, 10:50
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КГВА

Россия утром 8 июля массированно атакует Украину. В нескольких районах столицы упали обломки вражеских ракет.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации. Также Сергей Попко рассказал, что уже известно о последствиях российской атаки на столицу.

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Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В Киеве упали обломки ракет

В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Предварительные данные:

  • в Соломенском районе есть повреждения офисного здания;
  • в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома;
  • в Днепровском горят обломки в жилой застройке.
  • в Дарницком районе поврежден частный дом;
  • в Деснянском районе возгорание дома.

На местах происшествий работают все оперативные службы. Уже известно об одной пострадавшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется.

Виталий Кличко написал, что обломки ракет упали в Днепровском в Соломенском районе.

Есть вызов служб в Голосеевский район. Бригады экстренных служб направляются на места,
– сообщил городской голова.

Важно! Российская атака продолжается. В частности, оккупанты бьют "Кинжалами". Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
Автор: Юлія Муріна