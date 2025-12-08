В Ахтырке россияне попали в многоэтажку, есть пострадавшие: в ОВА показали фото повреждений

Во время атаки по Сумской области оккупанты попали в жилой дом. Известно о пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Какие последствия удара по Ахтырке?

Враг обстрелял Ахтырку поздно вечером 7 декабря. О возможном поражении дома писали телеграм-каналы, а теперь это подтвердили официально.

Тремя ударными БПЛА Россия атаковала Ахтырскую общину этой ночью. Попали в многоэтажку. Есть пострадавшие: предварительно, пятеро гражданских находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь,

– написал Григоров.



Результат попадания в дом в Ахтырке / Сумская ОВА

Сейчас информацию о состоянии людей уточняют, как и характер повреждений. Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.

Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В очередной раз – в то время, когда люди спали в своих домах,

– акцентировал глава ОВА.

Он подчеркнул, что угроза вражеских ударов в области сохраняется, и призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.

И действительно, мониторинговые телеграм-каналы называли ряд населенных пунктов Сумской области, куда направлялись "Шахеды" или другие ударные дроны ночью 8 декабря.

Где сейчас тревога в Украине

Какие еще регионы Украины были под атакой?

Основной удар был поздним вечером 7 декабря. В течение нескольких часов россияне атаковали целый ряд городов и сел. В частности, Фастов – третий раз подряд.

Были взрывы в Запорожье и Чернигове, на Харьковщине. В Днепре тоже было громко, но без тревоги.

Угрозы от стратегической авиации пока нет. Корабли, которые могут нести ракеты, в портах. Этой ночью агрессор бьет беспилотниками.