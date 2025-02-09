В Петербурге вводили ограничения на полеты: россияне жаловались на атаку БпЛА

В аэропорту "Пулково", что в Петербурге, вводили временные ограничения на полеты. Россияне жаловались на атаку неизвестных БпЛА.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Дистанция поражения DeepStrike вглубь территории России уже достигла 1700 километров, – Сырский

Что известно об ограничениях на полеты в Петербурге

В Росавиации сообщили, что вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту "Пулково".

Ограничения в аэропорту "Пулково" были сняты в 7:15. В Росавиации сообщили, что за время их действия на запасные аэродромы ушли 4 самолета.

В Минобороны России сообщили, что якобы сбили БпЛА над Ленинградской областью в 6:00. Всего в ведомстве сообщили, что якобы в течение ночи уничтожили 35 беспилотников.

Обратите внимание! Расстояние от украинской границы до Петербурга – более 800 километров.

Заметим, что ранее также сообщали о введении ограничений в аэропортах Нижнего Новгорода и Волгограда.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина уже может поражать цели на расстоянии 1 700 километров вглубь территории России. Всего в течение года ВСУ успешно уничтожили 377 военных объектов на территории страны-агрессора.