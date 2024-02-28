В акватории Черного моря есть Ту-22м3, возможны пуски ракет, – Воздушные силы

Воздушную тревогу объявили во многих областях. В ВСУ сообщили об угрозе применения крылатых ракет.

Речь о ракетах Х-22, которые способны запускать самолеты Ту-22м3. Именно о наличии трех таких в акватории Черного моря сообщили Воздушные силы.

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Воздушная тревога ночью 28 февраля: что известно

В 04:45 утра 28 февраля Воздушные силы ВСУ опубликовали сообщение о ракетной опасности в южных областях Украины. А именно – об активности российской стратегической авиации, самолетов Ту-22м3. Три таких борта залетели в акваторию Черного моря и создали угрозу ракетных пусков.

Воздушные силы призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги. В то же время сирены зазвучали во всех областях Юга, частично Центра и Востока Украины.

Этой же ночью, несколько ранее, дважды на Востоке и Юге были тревоги из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Воздушные силы сообщали тогда же о пуске ракеты на Павлоград в Днепропетровской области.

А перед этим вечером 27 февраля Россия традиционно запустила несколько волн дронов-камикадзе типа "Шахед". Под основным ударом оказалась Одесса – местные власти рассказали, что падение обломков одного из сбитых дронов (а ПВО отработала удачно все, летевшие на регион) повлекло замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры и пожар.