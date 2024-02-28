Мовиться про ракети Х-22, які можуть запускати літаки Ту-22м3. Саме про наявність трьох таких в акваторії Чорного моря повідомили Повітряні сили.

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Повітряна тривога вночі 28 лютого: що відомо

О 04:45 ранку 28 лютого Повітряні сили ЗСУ опублікували повідомлення про ракетну небезпеку в південних областях України. А саме – про активність російської стратегічної авіації, літаків Ту-22м3. Три такі борти залетіли до акваторії Чорного моря та створили загрозу ракетних пусків.

Повітряні сили закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Водночас сирени залунали у всіх областях Півдня, частково Центру та Сходу України.

Цієї ж ночі, дещо раніше, двічі на Сході та Півдні були тривоги через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Повітряні сили повідомляли тоді ж про пуск ракети на Павлоград у Дніпропетровській області.

А перед цим увечері 27 лютого Росія традиційно запустила кілька хвиль дронів-камікадзе типу "Шахед". Під основним ударом опинилася Одеса – місцева влада розповіла, що падіння уламків одного зі збитих дронів (а ППО відпрацювала вдало всі, що летіли на регіон) спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури та пожежу.