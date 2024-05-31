Более того, российские СМИ заявили и о третьем "пострадавшем".

Смотрите также В России на Алтае могла сгореть дача Путина: СМИ показали яркие фото

Подробности инцидента

Российские СМИ заявили, что 40-летний житель Алушты напал на двух российских военных. Якобы от его рук погибли 39-летний оккупант Ниязбек Ш. из Владикавказа и 32-летний Александр У. из Ростова-на-Дону.

Также сообщается что, пострадал еще один человек из Ростовской области, который получил раны кисти и забрюшинного пространства. В дополнение, он находится под воздействием токсичного вещества неизвестного происхождения.

В соцсетях приводят две версии произошедшего. По одной из них, российские военнослужащие напали на прохожего и начали его бить, а тот начал защищаться ножом.

Другая версия кардинально противоположная – якобы оккупанты сделали замечание компании, что пьет, а один из ее участников резко на него отреагировал.

Официальной информации об этом, конечно, нет. Однако видео с телами убитых оккупантов уже блуждают в сети.

К слову, вчера, 30 мая, по российским захватчикам в Крыму прилетело и от Сил обороны Украины.

Что известно о взрывах в Крыму 30 мая