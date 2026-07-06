В Азовском море были поражены два танкера с бензином для Крыма, – "Мадьяр"
Ночью 6 июля Силы беспилотных систем нанесли удар по двум танкерам с бензином в Азовском море. По словам военных, это топливо доставлялось во временно оккупированный Крым.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди ("Мадяр").
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Какие цели удалось поразить военным?
Роберт Бровди сообщил, что Силы беспилотных систем нанесли удары по 47 военным целям в тылу российских войск и на временно оккупированных территориях.
В Азовском море сбиты два танкера с бензином из Таганрога в Крым, на суше – два ЗРК С-400 "Триумф", горит нефтебаза в Керчи и РЛС "Небо-У",
– написал он.
По словам "Мадяра", каждое пораженное судно перевозило около 7 тысяч тонн топлива.
Кроме того, украинские военные нанесли удар по нефтебазе в оккупированной Керчи.
Кроме того, Роберт Бровди подтвердил поражение двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-400 "Триумф", используемых для запусков баллистических ракет по наземным целям, и РЛС "Небо-У" в Крыму.
Подробности поражений:
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танкер проекта 15781, Азовское море, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птицы Мадяра";
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танкер проекта 15781, Азовское море, 9-я батарея "Кайрос" 414-го обр СБС "Птицы Мадяра";
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нефтебаза "Керчь", нп Керчь, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";
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РЛС "НЕБО-У", нп Керчь, АР Крым, отряд "13" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";
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ЗРК С-400 "Триумф", нп Глазовка, АР Крым, отряд "13" 414-й обр СБС "Птицы Мадяра";
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ЗРК С-400 "Триумф", нп Косенки, Брянская обл., 413-я оп СБС "Рейд".
Кстати, в ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины также нанесли удар по военному аэродрому "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Враг активно использует этот аэродром для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, а также для логистических нужд и технического обслуживания своей авиационной техники.