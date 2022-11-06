В Бахмуте оккупанты ввели новую тактику, продвигаются от Лисичанска: что происходит на Донбассе

Российские захватчики продвигаются по Бахмутскому и Авдеевскому направлениям. Так, после того, как "мобики" пополнили войско оккупантов, плотность огня на Донецком направлении увеличилась в 2 – 3 раза.

Кроме того, почти по всей линии фронта от Угледара до Лисичанска захватчики пытаются совершать контрнаступательные действия. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

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Контрнаступают и не дают ВСУ выйти на Волноваху

Им (оккупантам – 24 канал) нужен Угледар, чтобы зайти в тыл марьинской группировки и не дать нашим войскам из-под Угледара выйти на Волноваху,

– объяснил Свитан.

По его словам, российские бойцы выполняют эти две задачи на Донецком направлении, но пока не преуспевают. Да и не будут, поскольку украинские войска в районе Угледара усилены и личным составом, и артиллерией.

Военный эксперт рассказал, что россияне также двигаются в направлении Донецка. Однако Вооруженные Силы купируют выход захватчиков из-под Песков, что к югу от Авдеевки и ситуация в районе остается стабильной.

В Бахмуте новая тактика

В последнее время войско страны-агрессора уменьшило плотность ведения огня и переместилось на север. Сейчас в оккупантов новая тактика в Бахмуте.

Хотят обойти Бахмут с севера, но для этого им нужно взять или по меньшей мере обойти Соледар,

– рассказал полковник запаса.

Однако там россияне упираются в нашу северскую группировку, где их "прижимают" артиллерией и не дают совершить этот маневр. Кроме того, захватчики продвигаются от Лисичанска и наносят удары по Белогоровке, чтобы не дать ВСУ развернуться и выйти на Лисичанск. Впрочем, там тоже стоят наши бойцы и удерживают позиции.

"Можно сказать, что весь Донецкий фронт сейчас стабильный", – подытожил военный эксперт.

Свитан рассказал, какая ситуация на Донецком направлении: смотрите видео

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