В Бахмуте все еще разбирают развалины отеля: под ними может быть еще один человек

оккупанты 27 июля попали в гостиницу в Бахмуте Донецкой области. Там до сих пор работают спасатели.

Об этом 28 июля рассказали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Под руинами отеля может быть еще один человек.

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"Всего в результате происшествия погибли 3 человека, пострадали 5 человек, из которых 2 человека спасены. Проведена расчистка и разбор около 80 тонн разрушенных элементов здания гостиницы", - сообщили в ГСЧС.

В общей сложности к работам привлекли 28 спасателей и 4 единицы техники.



От обстрела 27 июля в Бахиуте погибли 3 человека / Фото ГСЧС



Спасатели ищут человека / Фото ГСЧС

Еще одно разрушение

россияне также уничтожили в Бахмуте стадион "Металлург". После авиаудара остались уничтожены сине-желтые трибуны. Спортивный объект был реконструирован в 2012 году. Тогда потратили 120 миллионов гривен.

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Украинцы отбили штурм

По информации Генштаба ВСУ, россияне пытались еще раз наступать на Бахмут 27 июля. Однако их удалось успешно отбить. Захватчики получили потери.

Хотят изолировать город

Американский Институт изучения войны (ISW) 10 июля сообщил, что россияне бьют по окрестностям Бахмута, чтобы изолировать город. Захватчики готовят благоприятные условия для предстоящего наступления.

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