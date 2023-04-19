Самое ужасное для россиян направление – полковник ВСУ о боях в Бахмуте и потерях врага

В Бахмутском направлении Россия ежедневно теряет около 200 военных. Украинские военные таким образом показывают им, почему не стоит посягать на украинскую землю.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, больше резервов на Бахмутское направление враг уже бросать не будет.

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ВСУ уничтожают врага в Бахмуте

Роман Свитан подчеркнул, что ежедневно ВСУ ликвидируют 2 роты окупантов в Бахмуте. Общие потери россиян в этом направлении составляют около 50 тысяч человек.

Бахмутское направление потому и считается самым дорогим для россиян,

– убежден он.

По его мнению, на любую территорию или линию фронта нельзя подтянуть войск больше определенного количества.

"Больше уже нет никакого смысла, потому что они попадают под прямой огонь и мощные средства противника, то есть нас", – заметил военный эксперт.

Роман Свитан подчеркнул, что российские войска рассредоточены по всей линии фронта от Херсона до Купянска. Это более 100 км фронта на глубину около 100 км. Так что всех перебрасывать под Бахмут точно не будут.

У россиян очередной дедлайн взятия города

Военный эксперт рассказал, что под Бахмутом уже сосредоточено максимальное количество войск, сил и средств россиян.

Тем не менее, оккупанты прибегают к поражению управляемыми бомбами, потому что имеют план полностью ликвидировать город.

Для них уже стоит задача не уничтожить украинские войска, не выдавить украинский гарнизон, а уничтожить сам укрепрайон, то есть им нужно уничтожить все многоэтажные здания с подвалами,

– заметил он.

По его словам, подвал может быть хорошей огневой точкой или местом скопления сил противника.

У окупантов также появился очередной дедлайн взятия Бахмута – 7 – 9 мая. Впрочем, стратегическая оборона с определенными контрнаступательными действиями охладит россиян.

К тому же, украинские военные постоянно двигаются на этом направлении.

Ситуация в Бахмуте: основное