Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник ЗСУ, льотчик-інструктор. За його словами, більше резервів на Бахмутський напрямок ворог вже кидати не буде.

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ЗСУ знищують ворога у Бахмуті

Роман Світан наголосив, що щоденно ЗСУ ліквідовують 2 роти окупантів у Бахмуті. Загальні втрати росіян на цьому напрямку сягає близько 50 тисяч осіб.

Бахмутський напрямок тому і вважається найдорожчим для росіян,

– переконаний він.

На його думку, на будь-яку територію чи лінію фронту не можна підтягнути військ більше, ніж визначена кількість.

"Більше вже немає ніякого сенсу, бо вони потрапляють під прямий вогонь й потужні засоби противника, тобто нас", – зауважив військовий експерт.

Роман Світан підкреслив, що російські війська розосереджені по всій лінії фронту від Херсону до Куп'янська. Це понад 100 кілометрів фронту на глибину близько 100 кілометрів. Тож усіх перекидати під Бахмут точно не будуть.

У росіян черговий дедлайн взяття міста

Військовий експерт розказав, що наразі під Бахмутом вже зосереджена максимальна кількість військ, сил та засобів росіян.

Проте, окупанти вдаються до ураження керованими бомбами, бо мають план повністю ліквідувати місто.

Для них вже стоїть завдання не знищити українські війська, не видавити український гарнізон, а знищити сам укріпрайон, тобто їм потрібно знищити всі багатоповерхові будівлі до підвалів,

– зауважив він.

За його словами, підвал може бути хорошою вогневою точкою чи місцем скупчення сил противника.

В окупантів також з'явився черговий дедлайн взяття Бахмута – 7 – 9 травня. Втім, стратегічна оборона із визначеними контрнаступальними діями охолодить росіян.

До того ж українські військові постійно рухаються на цьому напрямку.

Ситуація в Бахмуті: основне