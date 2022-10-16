В Беларусь начали прибывать российские авиационные подразделения

Беларусь во главе с Лукашенко уже много лет является страной-приспешником Кремля. Россия снова начала перебрасывать в страну своих солдат, об этом сообщили в министерстве обороны Беларуси.

С самого начала полномасштабного вторжения Лукашенко позволяет Путину использовать свою страну для ведения войны против Украины. Белорусская оппозиция сидит сложа руки, пока путинские воины эшелонами прибывают в государство.

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Авиация "второй армии мира" уже в Белоруссии

Около 15:00 пресс-служба белорусского оборонного ведомства сообщила, что в Республику Путин начал перебрасывать авиационные силы. Какая цель прибытия в страну российских военнослужащих официально не известно, однако можно догадываться о намерениях Кремля.

В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил – 24 канал),

– написали в министерстве обороны Беларуси.

Также неизвестно, давал ли самый верный пес Путина президент Лукашенко лично разрешение на прибытие российских военных. Очевидно, никто не удивиться, если потом "лидер" страны-приспешника заявит, что президент России перебрасывал солдат в Беларусь против его воли.

Сколько россиян прибудет в страну

Помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко прокомментировал, сколько именно кремлевских солдат может прибыть в Республику и сколько на это уйдет времени.

Переезд продлится несколько дней. Общая численность будет составлять чуть менее 9 тысяч человек. Больше информации будет предоставлено на брифинге для военных атташе,

– написал Ревенко.

"Приветливая встреча" путинских солдат

Официально впервые сообщили, что солдаты Кремля уже в Беларуси утром 16 октября. Пресс-служба Лукашенко показала, как "гостеприимно встречают" российских наемников на территории его государства.



Российских солдат встречают в Беларуси / Фото минобороны Республики Беларусь



Российских солдат встречают в Беларуси / Фото минобороны Республики Беларусь

В министерстве обороны страны-приспешника заявили, что это военные, входящие в состав "региональной группировки войск". Вероятно, они приехали для того, чтобы бороться с призрачной "террористической опасностью" со стороны Украины.

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Жаль, что Лукашенко никто не сообщил, что это неэффективный метод борьбы с иллюзорным "украинским нападением". Диктатору следует вызвать в свой кабинет бригаду психиатров для оказания медицинской помощи.

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