В Беларусь начали прибывать российские авиационные подразделения
Источник:Минобороны Беларуси
Беларусь во главе с Лукашенко уже много лет является страной-приспешником Кремля. Россия снова начала перебрасывать в страну своих солдат, об этом сообщили в министерстве обороны Беларуси.
С самого начала полномасштабного вторжения Лукашенко позволяет Путину использовать свою страну для ведения войны против Украины. Белорусская оппозиция сидит сложа руки, пока путинские воины эшелонами прибывают в государство.
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Авиация "второй армии мира" уже в Белоруссии
Около 15:00 пресс-служба белорусского оборонного ведомства сообщила, что в Республику Путин начал перебрасывать авиационные силы. Какая цель прибытия в страну российских военнослужащих официально не известно, однако можно догадываться о намерениях Кремля.
В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил – 24 канал),
– написали в министерстве обороны Беларуси.
Также неизвестно, давал ли самый верный пес Путина президент Лукашенко лично разрешение на прибытие российских военных. Очевидно, никто не удивиться, если потом "лидер" страны-приспешника заявит, что президент России перебрасывал солдат в Беларусь против его воли.
Сколько россиян прибудет в страну
Помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко прокомментировал, сколько именно кремлевских солдат может прибыть в Республику и сколько на это уйдет времени.
Переезд продлится несколько дней. Общая численность будет составлять чуть менее 9 тысяч человек. Больше информации будет предоставлено на брифинге для военных атташе,
– написал Ревенко.
"Приветливая встреча" путинских солдат
Официально впервые сообщили, что солдаты Кремля уже в Беларуси утром 16 октября. Пресс-служба Лукашенко показала, как "гостеприимно встречают" российских наемников на территории его государства.
Российских солдат встречают в Беларуси / Фото минобороны Республики Беларусь
Российских солдат встречают в Беларуси / Фото минобороны Республики Беларусь
В министерстве обороны страны-приспешника заявили, что это военные, входящие в состав "региональной группировки войск". Вероятно, они приехали для того, чтобы бороться с призрачной "террористической опасностью" со стороны Украины.
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Жаль, что Лукашенко никто не сообщил, что это неэффективный метод борьбы с иллюзорным "украинским нападением". Диктатору следует вызвать в свой кабинет бригаду психиатров для оказания медицинской помощи.Обратите внимание! Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 10 октября после массированного обстрела оккупантами Украины.
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