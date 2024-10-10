В Беларусь прилетел уже второй российский МиГ-31К: что задумали в Кремле
Источник:Беларускі Гаюн
Днем, 10 октября, воздушное пространство Беларуси уже второй раз было нарушено российским МиГ-31К. Он только что приземлился на аэродроме "Мачулищи".
Об этом сообщает Беларускі Гаюн. Накануне к белорусам впервые за долгое время прилетел МиГ-31К. Таким образом, там, вероятно, зафиксировано по меньшей мере два носителя гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
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Российский МиГ-31К прилетел в Беларусь
В Беларусь прилетел второй МиГ-31К ВКС России. По нашим данным, как только второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулищи",
– говорится в сообщении.
Отметим, что истребители МиГ-31К являются носителями гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые способны поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров. Поэтому есть повышенная угроза их использования по Украине.
В то же время, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко предположил, что перебазирование МиГ-31К на территорию Беларуси также может быть попыткой россиян сохранить самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах.
"Впрочем, не стоит исключать версии с провокациями, поскольку после удара российского "Шахеда" неподалеку от Мозыря, где расположен случайно ставший публичным НПЗ, стало понятно, что Россия может готовить провокацию против Беларуси", – добавил он.