Верит, что произойдет чудо: почему Лукашенко истерично начал искать нефть в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал задание министру природных ресурсов искать нефть в стране. Эта идея не нова. Лукашенко уже годами мечтает о нефтяной независимости.

Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что Лукашенко в своем правлении уже неоднократно возвращался к теме добычи нефти в Беларуси. Он отметил, что найти нефть для самопровозглашенного президента был бы стратегический успех.

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Добыча нефти в Беларуси

Павел Латушко отметил, что Лукашенко уже неоднократно ставил задачу перед министрами природных ресурсов Беларуси искать нефть. Ее никак не могли найти, поэтому министров увольняли с должностей.

Лукашенко считает, что во времена советского союза с территории Беларуси выкачаны большие объемы нефти, что не позволяет сейчас иметь этот ресурс, как элемент энергетической безопасности,

– сказал он.

По данным, Беларуси для собственных нужд необходимо примерно 8 миллионов тонн нефти в год. Сейчас в Гомельской области в год добывают 1,8 тонны. Для Беларуси этот процесс достаточно дорогой, поэтому это нерентабельно, но добыча происходит.

Лукашенко требует, чтобы эту нефть нашли. Он верит, что произойдет чудо, нефть найдут и Беларусь станет более независимой,

– рассказал оппозиционер.

Павел Латушко считает, что для интересов страны очень хорошо добывать нефть на своей территории в достаточных объемах, по крайней мере для собственных нужд.

Но с точки зрения укрепления режима – у Лукашенко появится энергетический фактор поддержки своей власти,

– подчеркнул он.

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