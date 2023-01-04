В Беларуси на вокзале мужчин заманивают в военкомат: появилась надпись на табло
В Беларуси, вероятно, идет скрытая мобилизация. Появились даже соответствующие надписи на вокзале – мужчин заманивают в военкоматы.
Такая надпись появилась в движущейся строке автовокзала Борисова. Об этом рассказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.
Кстати говоря Конечно, угроза есть, – глава ГНСУ оценил вероятность наступления оккупантов из Беларуси в январе
Так, на табличке автовокзала есть призыв к военкомату. Так называемая "повестка" для всех.
Всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет явиться в военный комиссариат для уточнения данных,
– пишет в движущейся строке.
Отметим, официальный Минск не объявлял мобилизацию в стране, но есть многочисленные факты, что этот процесс сокрыт. Вячорка отметил, что активисты продолжают сбор информации о возможном вовлечении белорусов в войну.
Угроза наступления из Беларуси: что известно
- На территории Беларуси находятся более 10 тысяч русских военных. В ГНСУ отмечают, что угроза наступления есть, но ситуацию контролируют.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 1 января подписал указ, где объявил 2023 год "годом мира и созидания".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что указ продемонстрировал – белорусский диктатор не хочет воевать, потому что это будет смертью для его режима.
- Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал, что Лукашенко и Путин готовятся к размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.