В Беларуси стартовали военные учения "Боевое братство-2023": есть ли угроза для Украины

На территории Беларуси, самопровозглашенная "власть" которой поддерживает режим Путина, стартовали военные учения "Боевое братство-2023". Они продлятся до 6 сентября.

Белорусские учения пройдут в трех областях страны – Минской, Брестской и Гродненской. Следует отметить, что Брестская область Беларуси граничит с Украиной.

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Безопасны ли для Украины обучение в Беларуси

Для нас любые действия со стороны врага, в частности проведение учений на их территории, – это определенный аспект повышения опасности,

– заявил Сергей Наев.

Несмотря на это, командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины рассказал, что по военной науке Украина всегда адекватно реагирует на любые изменения в оперативной боевой обстановке.

Это простая, но очень нужная военная работа. Более того, Украина реагирует. По словам генерал-лейтенанта, командующим, командирам поставили четкие задачи по усилению:

обороны государственной границы Украины;

бдительности на всех боевых позициях.

Мы осознаем, что от врага можно ожидать чего угодно. Но он должен понимать, что мы всегда готовы к ответному реагированию,

– заверил Наев.

Наев записал обращение через обучение в Беларуси: смотрите видео

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