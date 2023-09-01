В Беларуси стартовали военные учения "Боевое братство-2023": есть ли угроза для Украины
Источник:Сергей Наев
На территории Беларуси, самопровозглашенная "власть" которой поддерживает режим Путина, стартовали военные учения "Боевое братство-2023". Они продлятся до 6 сентября.
Белорусские учения пройдут в трех областях страны – Минской, Брестской и Гродненской. Следует отметить, что Брестская область Беларуси граничит с Украиной.
Смотрите также Прибыла несколько дней назад: Буданов подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси
Безопасны ли для Украины обучение в Беларуси
Для нас любые действия со стороны врага, в частности проведение учений на их территории, – это определенный аспект повышения опасности,
– заявил Сергей Наев.
Несмотря на это, командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины рассказал, что по военной науке Украина всегда адекватно реагирует на любые изменения в оперативной боевой обстановке.
Это простая, но очень нужная военная работа. Более того, Украина реагирует. По словам генерал-лейтенанта, командующим, командирам поставили четкие задачи по усилению:
- обороны государственной границы Украины;
- бдительности на всех боевых позициях.
Мы осознаем, что от врага можно ожидать чего угодно. Но он должен понимать, что мы всегда готовы к ответному реагированию,
– заверил Наев.
Наев записал обращение через обучение в Беларуси: смотрите видео
Последние новости из Беларуси
- Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко рассказал, что Минск хочет перезапустить операцию "Прибой" по провокациям на границе с Польшей. Речь идет о поэтапную эскалацию на границе Беларуси и Польши с использованием наемников.
- Буквально в конце августа в Беларуси заявили, что якобы военные НАТО с оружием, а именно два латвийских солдат, якобы пересекли границу Беларуси. Интересно, что они прошли два метра и вернулись назад. Однако Минск даже решил опубликовать соответствующее видео.
- Кстати, после размещения вагнеровцев в Беларуси Литва, Латвия и Польша решили усилить защиту границ со стороны Минска. В частности, Литва закрыла некоторые пункты пропуска, Латвия вызвала отпускных пограничников, Польша усилила границу.