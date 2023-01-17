В Беларусь прилетели истребители: Жданов оценил угрозу новых ракетных ударов по Украине
В Беларуси началось совместное лётно-тактическое обучение авиационных подразделений армий Путина и Лукашенко. В ВСУ отмечают, что в Украине могут чаще раздаваться сигналы воздушных тревог. Жданов оценил угрозу новых ударов по Украине.
Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что белорусские СМИ сообщили, что в страну уже прилетели истребители и грузовые борта из России.
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По его словам, из Курска в Барановичи прилетело 4 истребителя Су-34 и 4 истребителя Су-30, а также 4 военно-транспортных самолета АН – три из них прилетели из России, а один уже находился в Беларуси.
То есть российская группировка войск сосредоточилась на аэродроме в Барановичах. Ведь с 16 января в Беларуси начались летно-тактические учения совместно белорусских и российских воздушных сил. Они продлятся 2 недели до 1 февраля,
– заявил Жданов.
По его мнению, в этом есть угроза. "Ведь Су-34 – это фронтовой бомбардировщик, а Су-30 – это многоцелевой самолет, который может нести ракеты класса воздуха – земля", – подчеркнул военный эксперт.
Как предположил Жданов, 4 самолета АН – это российский транспортник, вероятно, "Руслан" украинского происхождения, которые Россия производила в Воронеже.
"Она их клепала столько, сколько могла, пока Украина не прекратила поставлять комплектующие запчасти для них, в частности двигатели. Поэтому их в России достаточно много", – добавил эксперт.
Жданов оценил угрозу летных учений в Беларуси: видео
Что известно о совместных российско-белорусских учениях: коротко
- В понедельник, 16 января, на территории Беларуси начались совместные с Россией летно-тактические учения. К ним привлекут все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Лукашенко. Учения завершатся 1 февраля.
- Российская и белорусская авиации планируют отработать: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы; авиационную поддержку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.
- По словам Игната, ВСУ готовы к таким учениям. Каждая воздушная цель ВС России известна и понятна нашим военным. "Вся информация известна, будем смотреть и реагировать, если будут какие-то угрозы", – подчеркнул спикер Воздушных сил.
- Там добавляют, что если в небо поднимут самолет МиГ-31 – это носитель "Кинжала", то неважно, это учебный или тренировочный полет, будет воздушная тревога в Украине. Так же с самолетами Ту-22М3.
- Кроме того, ранее военный обозреватель Александр Мусиенко подчеркнул, что для учений в Беларуси задействовали все сумевшие полигоны. В то же время, по его словам, сухопутные войска концентрируются в основном на западных границах Беларуси – вблизи Волыни, Польши и Литвы. Возможно ли наступление на Украину – читайте мнение эксперта здесь.