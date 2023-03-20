Проходят подготовку: сколько военных Россия сосредоточила в Беларуси

Россия развернула на территории Беларуси региональную группировку войск союзного государства. В большинстве Беларуси сосредоточены мобилизованные российские военные.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Он отметил, что в октябре 2022 года военно-политическое руководство России приняло решение о развертывании на территории Беларуси региональной группировки войск союзного государства.

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Мобилизированные россияне проходят в Беларуси курс подготовки

"Официально Россия заявила о размещении 9 тысяч военнослужащих", – сказал Наев.

В то же время он подчеркнул, что на данный момент наземный российский компонент на территории Беларуси насчитывает более 4 тысяч человек.

Это преимущественно мобилизованные граждане России, проходящие трехмесячный курс подготовки в составе подразделений территориальных войск РФ под руководством белорусских инструкторов,

– рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, в дальнейшем эти мобилизованные перемещаются в Россию для ведения боевых действий на территории Украины.

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