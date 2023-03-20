Проходят подготовку: сколько военных Россия сосредоточила в Беларуси
Источник:"РБК-Украина"
Россия развернула на территории Беларуси региональную группировку войск союзного государства. В большинстве Беларуси сосредоточены мобилизованные российские военные.
Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Он отметил, что в октябре 2022 года военно-политическое руководство России приняло решение о развертывании на территории Беларуси региональной группировки войск союзного государства.
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Мобилизированные россияне проходят в Беларуси курс подготовки
"Официально Россия заявила о размещении 9 тысяч военнослужащих", – сказал Наев.
В то же время он подчеркнул, что на данный момент наземный российский компонент на территории Беларуси насчитывает более 4 тысяч человек.
Это преимущественно мобилизованные граждане России, проходящие трехмесячный курс подготовки в составе подразделений территориальных войск РФ под руководством белорусских инструкторов,
– рассказал генерал-лейтенант.
По его словам, в дальнейшем эти мобилизованные перемещаются в Россию для ведения боевых действий на территории Украины.
Какая ситуация на границе с Беларусью
- По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на 20 марта на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- Сообщается, что на полигонах Беларуси идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил России. В Генштабе ВСУ неоднократно информировали, что на территории Беларуси нет враждебной наступательной группировки.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко информировал, что угроза вторжения со стороны Беларуси является низкой. Демченко сказал, что в Беларуси находятся 10 тысяч российских военных.
- По его словам, никакого перемещения войск или техники в непосредственной близости от украинской границы на территории Беларуси не наблюдается.