Беларусь продолжает стягивать технику к границам с Украиной: Латушко о новых обстрелах

Хотя Беларусь прямо не вступила в войну против Украины, она продолжает сосредоточивать свои войска на границе, чтобы удерживать там наших защитников, которые могли бы воевать в другом направлении. Кроме того, теперь белорусы начали стягивать технику, поэтому, вероятно, следует ожидать новых ракетных обстрелов.

Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер, руководитель антикризисного управления Павел Латушко. Он отметил, что каждый день пребывания лукашенко у власти – это смерть и ущерб для украинцев.

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Какая ситуация на границе с Беларусью

Латушко подтвердил, что белорусы наблюдают активизацию и перемещение вооруженных сил Беларуси вдоль границы, они активно опрокидывают технику.

Мы видим, что каждый день на военных аэродромах в беларуси приземляются российские самолеты, которые, скорее всего, доставляют ракеты для ЗРК на военных базах, которые использует россия,

– заявил он.

Но, по словам оппозиционера, особое внимание обращает на базу в Зябровке, где на прошлой неделе были вспышки. Сейчас там расположены от 10 до 14 ЗРК С-400, есть другое вооружение, которое может наносить удары по территории Украины.

Накануне находилась информация, что россияне обстреляли Житомирскую область с территории беларуси.

"Фактически, мы видим, что лукашенко – это марионетка, дающая полное согласие и действующая в интересах кремля. Также генерал хренин во время конференции в Москве 16 августа в очередной раз заявил, что Лондон и Вашингтон виноваты в войне, а Украина создавала угрозу для России и беларуси", – сказал Латушко.

Он отметил, что такая риторика сохраняется. То есть, заметно, что идет как военная подготовка, так и пропагандистская подготовка.

Почему технику начали стягивать именно сейчас? На это Латушко ответил, что это постоянный процесс, просто он периодически нарастает, то уменьшается.

По его словам, роль лукашенко и этой войне как раз состоит в том, чтобы постоянно создавать угрозу для Украины, чтобы максимально оттягивать войска на этом направлении.

Конечно, это может говорить и о стратегических операциях, которые будет проводить россия на Юге, чтобы усилить там действия российских войск. Но подтверждения о наземном участии Беларуси в войне пока нет,

– отметил оппозиционер.

Он добавил, что на границе сосредоточены белорусские войска и белорусская техника, но ракетные комплексы – российские.

Интересно, что Лукашенко также направляет белорусское вооружение в Россию, в том числе артиллерийские снаряды. "Но подтвердилась информация, что до 30% отправивших в россии тех снарядов стали непригодными, потому что их неправильно хранили", – отметил оппозиционер.

Интересные нюансы по поводу действий лукашенко

Латушко также подтверждает, что в вооруженных силах беларуси действительно проводилось анкетирование, и оно показало, что большой процент армии выразили готовность к участию в войне.

"Но, по оценкам экспертов, солдаты могли такое написать, чтобы не слить свое военное руководство, они боятся преследований", – добавил он.

Есть еще один интересный нюанс о том, что лукашенко, с одной стороны, дал согласие ПИК "Вагнер" нанимать белорусских офицеров ССО, а с другой - заинтересован в том, чтобы пророссийских белорусов отправлять на войну, чтобы они там погибали,

– объяснил Латушко.

Он говорит, что если эта информация подтвердится, то это интересный ход в отношении кремля – отправить ярых поклонников россии на войну, чтобы решить эту проблему.

Латушко предупредил об угрозе ракетных обстрелов с территории Беларуси: видео



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