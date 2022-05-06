В Белгород "завезли свежий хлопок": в окрестностях города виднеются столбы дыма

Жители Дубового в Белгородской области сообщают, что в разных частях города видны столбы дыма.

Что стало причиной этого дыма, пока неизвестно. Но местные власти отрицают, что на территории Белгородской области, граничащей с Украиной, что-то горит. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает 24 канала.

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Между тем местные телеграм-каналы показывают столбы дыма, образующие большое черное облако.

Подобные клубы дыма зафиксировали и жители поселка Дубовое. Но где именно этот пожар они пока не могут понять.

Тем временем в МЧС России пожар отрицают. Там говорят, что что-то горит на территории Украины.

Недалеко с утра "что-то прилетело"

Заметим, что в это утро в районе села Червоный Хутор, недалеко от границы с Украиной, "прилетело что-то серьезное". Местный житель показал обломки неизвестного летающего объекта и огромную яму неподалеку. По его словам, она новая.

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