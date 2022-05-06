В Белгород "завезли свежий хлопок": в окрестностях города виднеются столбы дыма
Жители Дубового в Белгородской области сообщают, что в разных частях города видны столбы дыма.
Что стало причиной этого дыма, пока неизвестно. Но местные власти отрицают, что на территории Белгородской области, граничащей с Украиной, что-то горит. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает 24 канала.
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Между тем местные телеграм-каналы показывают столбы дыма, образующие большое черное облако.
Подобные клубы дыма зафиксировали и жители поселка Дубовое. Но где именно этот пожар они пока не могут понять.
Тем временем в МЧС России пожар отрицают. Там говорят, что что-то горит на территории Украины.
Недалеко с утра "что-то прилетело"
Заметим, что в это утро в районе села Червоный Хутор, недалеко от границы с Украиной, "прилетело что-то серьезное". Местный житель показал обломки неизвестного летающего объекта и огромную яму неподалеку. По его словам, она новая.
Загадочные пожары и хлопки в России: последние события
- В российском Белгороде уже больше недели что-то "хлопает". В частности, 1 мая горели резервуары с топливом и были слышны взрывы. Впоследствии оказалось, что горят помещения, принадлежащие минобороны России. Многочисленные звуки "хлопков" могли издавать боеприпасы.
- 2 мая произошел большой пожар недалеко от города – люди посреди дня слышали взрывы, после чего увидели огромный столб дыма. В тот же день в Белгороде произошел пожар на складе с боеприпасами.
- 3 мая звуки, похожие на взрыв, слышали в центре Белгорода. Звук был громким и сработали сигнализации автомобилей.
- 2 мая масштабный пожар произошел на Пермском пороховом заводе. Двое работниц погибли, а еще одна – пострадала.
- В ночь со 2 на 3 мая в Подмосковье загорелся склад издательства "Просвещение", которое хочет убрать какие-либо упоминания об Украине из своих учебников.
- 5 мая в Нижневартовске двое неизвестных забросали коктейлями Молотова здание военкомата.