В Белгороде утром раздавалась серия взрывов: горели авто и повыбивало окна

В российском Белгороде неспокойно. Местные слышали взрывы и заявляют об обстреле города, а в минобороны государства-агрессора о работе сил противовоздушной обороны.

Российские телеграмм-каналы писали, что в Белгороде и области звучали сирены. Жителей города и региона просили не подходить к окнам и спрятаться в безопасном месте, передает 24 Канал.

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Утро началось с обстрелов

Почти сразу российские телеграмм-каналы начали писать, что в городе работает противовоздушная оборона, однако также отмечали о столбе черного дыма над городом.

Кроме этого, писали, что один из снарядов попал во двор многоэтажки на бульваре Юности. Там загорелось несколько автомобилей.

Сначала информации о пострадавших не было, однако впоследствии уточнили, что погибла женщина, которая гуляла с собаками. Также пострадали еще три человека.

В российском минобороны отметили, что удалось уничтожить восемь снарядов РСЗО Vampire уничтожено над Белгородской областью.

Последствия обстрела Белгорода: смотрите видео

В Белгородской области работают российские добровольцы