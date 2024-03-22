В Белгороде утром раздавалась серия взрывов: горели авто и повыбивало окна
В российском Белгороде неспокойно. Местные слышали взрывы и заявляют об обстреле города, а в минобороны государства-агрессора о работе сил противовоздушной обороны.
Российские телеграмм-каналы писали, что в Белгороде и области звучали сирены. Жителей города и региона просили не подходить к окнам и спрятаться в безопасном месте, передает 24 Канал.
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Утро началось с обстрелов
Почти сразу российские телеграмм-каналы начали писать, что в городе работает противовоздушная оборона, однако также отмечали о столбе черного дыма над городом.
Кроме этого, писали, что один из снарядов попал во двор многоэтажки на бульваре Юности. Там загорелось несколько автомобилей.
Сначала информации о пострадавших не было, однако впоследствии уточнили, что погибла женщина, которая гуляла с собаками. Также пострадали еще три человека.
В российском минобороны отметили, что удалось уничтожить восемь снарядов РСЗО Vampire уничтожено над Белгородской областью.
Последствия обстрела Белгорода: смотрите видео
В Белгородской области работают российские добровольцы
- Бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса, а также Сибирского батальона начали совместную операцию и зашли в Белгородскую область. Боевые действия продолжаются уже несколько недель.
- Представитель подразделения Легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что своими действиями повстанцы сорвали новое наступление Кремля, которое готовилось на Харьковщине. По словам военного, Путин перед выборами хотел показать электорату еще одну победу после Авдеевки. Новой целью оккупантов, вероятно, должен был стать Купянск.
- Он также рассказал, что ударом по Белгороду российские добровольцы ответили за атаку на Киев. В результате утренней атаки на военный объект в Белгороде было ликвидировано девять российских военных.