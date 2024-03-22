Російські телеграм-канали писали, що у Бєлгороді та області лунали сирени. Жителів міста та регіону просили не підходити до вікон та сховатися в безпечному місці, передає 24 Канал.
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Ранок почався з обстрілів
Майже одразу російські телеграм-канали почали писати, що у місті працює протиповітряна оборона, однак також зазначали про стовп чорного диму над містом.
Крім цього, писали, що один із снарядів потрапив у двір багатоповерхівки на бульварі Юності. Там зайнялося кілька автомобілів.
Спочатку інформації про постраждалих не було, однак згодом уточнили, що загинула жінка, яка гуляла із собаками. Також постраждало ще троє людей.
У російському міноборони зазначили, що вдалося знищити вісім снарядів РСЗВ Vampire знищено над Бєлгородською областю.
Наслідки обстріл Бєлгорода: дивіться відео
У Бєлгородській області працюють російські добровольці
- Бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу, а також Сибірського батальйону розпочали спільну операцію та зайшли до Бєлгородської області. Бойові дії тривають уже кілька тижнів.
- Представник підрозділу Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що своїми діями повстанці зірвали новий наступ Кремля, який готувався на Харківщині. За словами військового, Путін перед виборами хотів показати електорату ще одну перемогу після Авдіївки. Новою ціллю окупантів, ймовірно, мав стати Куп'янськ.
- Він також розповів, що ударом по Бєлгороду російські добровольці відповіли за атаку на Київ. Внаслідок ранкової атаки на військовий об'єкт в Бєлгороді було ліквідовано дев'ять російських військових.