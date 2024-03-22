Російські телеграм-канали писали, що у Бєлгороді та області лунали сирени. Жителів міста та регіону просили не підходити до вікон та сховатися в безпечному місці, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи допомагає ГУР російських добровольцям проводити рейд у Росії: що каже Буданов

Ранок почався з обстрілів

Майже одразу російські телеграм-канали почали писати, що у місті працює протиповітряна оборона, однак також зазначали про стовп чорного диму над містом.

Крім цього, писали, що один із снарядів потрапив у двір багатоповерхівки на бульварі Юності. Там зайнялося кілька автомобілів.

Спочатку інформації про постраждалих не було, однак згодом уточнили, що загинула жінка, яка гуляла із собаками. Також постраждало ще троє людей.

У російському міноборони зазначили, що вдалося знищити вісім снарядів РСЗВ Vampire знищено над Бєлгородською областю.

Наслідки обстріл Бєлгорода: дивіться відео

У Бєлгородській області працюють російські добровольці