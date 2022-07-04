В Белгороде проводят эвакуацию из всех поликлиник: власти говорят об "учебной тревоге"

В российском Белгороде – опять неспокойно. В этот раз причина не во взрывах, которые пропагандисты называют "хлопками", а в эвакуации всех городских поликлиник.

О странных событиях в Белгороде рассказывают местные жители в телеграм-каналах. Люди заметили сначала, что перед первой городской поликлиникой собрались как врачи, так и пациенты.

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Власти Белгорода говорят, что эвакуация – учебная

Такой же необычный "флешмоб" зафиксировали и у 2-й поликлиники. Уже впоследствии стало известно, что эвакуировали и больных, и тех, кто их лечит, во всех медучреждениях.

Местные власти уверяют, что, будто белгородцам волноваться не следует. Мол, эвакуация – учебная и так в медучреждениях тренируются. Однако город, уже напуган предыдущими "хлопками", вряд ли такие объяснения успокоили.

Смотрите видео из местного телеграм-канала Белгорода:

Взрывы в Белгороде раздались 3 июля

Отметим, что мощные взрывы в Белгороде прогремели в ночь на 3 июля. Погибли 4 человека, еще несколько получили ранения. Губернатор области рассказал о десятках потерпевших разрушения домов. Конечно, в обстреле местные власти обвинили украинцев, еще при том, отметив, что, мол, ракеты удалось сбить российским "умельцам" ПВО.

Правда, на фото видно, что в некоторых домах остались части от снарядов ЗРК "Панцирь". Таких на вооружении у Украины нет, однако достаточно – в России.

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Что известно о последних "хлопках" в Белгороде:

В Белгороде местные жители требовали объяснений от властей по взрывам. В ответ губернатор отметил, что вполне возможно, что это может повториться.

По информации российских СМИ, семья, погибшая в Белгороде, переехала сюда во время войны с Харьковщины.

Эксперты говорят, что взрывами в Белгороде Россия пыталась перекрыть резонанс от ракетной атаки Кременчуга.

Также это отвлекает россиян от "неуспехов" так называемой "спецоперации" и экономического кризиса.

Смотрите видео о панике в Белгороде: