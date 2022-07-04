Про дивні події в Бєлгороді розповідають місцеві жителі в телеграм-каналах. Люди помітили спочатку, що перед першою міською поліклінікою позбирались, як лікарі, так і пацієнти.

До теми Російський пропагандист в ефірі облаяв колег, які називають вибухи у Бєлгороді "хлопками"

Влада Бєлгорода каже, що евакуація – навчальна

Такий самий незвичний "флешмоб" зафіксували і біля 2-ї поліклініки. Вже згодом стало відомо що евакуювали і хворих, і тих, хто їх лікує, у всіх медзакладах.

Місцева влада запевняє, що, начебто бєлгородцям хвилюватись не слід. Мовляв, евакуація – навчальна і так у медзакладах тренуються. Проте місто, яке вже налякане попередніми "хлопками", навряд такі пояснення заспокоїли.

Дивіться відео з місцевого телеграм-каналу Бєлгорода:

Вибухи у Бєлгороді пролунали 3 липня

Зазначимо, що потужні вибухи у Бєлгороді пролунали у ніч проти 3 липня. Загинули 4 людей, ще кілька отримали поранення. Губернатор області розповів про десятки будинків, які зазнали руйнувань. Звісно, в обстрілі місцева влада звинуватила українців, ще при тому, зазначивши, що, мовляв, ракети таки вдалось позбивати російським "умільцям" ППО.

Щоправда, на фото видно, що в деяких будинках залишились частини від снарядів ЗРК "Панцир". Таких на озброєнні в України немає, проте достатньо – в Росії.

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Що відомо про останні "хлопки" в Бєлгороді:

У Бєлгороді місцеві жителі вимагали пояснень від влади щодо вибухів. У відповідь губернатор зазначив, що цілком можливо, що це може повторитись.

За інформацією російських ЗМІ, родина, яка загинула в Бєлгороді, переїхала сюди під час війни з Харківщини.

Експерти кажуть, що вибухами в Бєлгороді Росія намагалась перекрити резонанс від ракетної атаки Кременчука.

Також це відволікає росіян від "неуспіхів" так званої "спецоперації" та економічної кризи.

Дивіться відео про паніку в Бєлгороді: