В Белгороде появились открытки с призывом вернуть регион в Харьковскую область

В российском Белгороде заметили открытки, где призывают вернуть регион в Харьковскую область.

Да, призывают восстановить историческую справедливость и "вернуть Белгород в лоно Харьковской области". Также там говорится о "Белгородской народной республике".

Кстати В российском Белгороде снова горит: на этот раз загорелось помещение возле железной дороги

Открытки заметили на столбах и машинах. Подписаны они от легиона "Свобода России".

Легион "Свобода России" уже начал свою работу,

– написано на открытках.

К слову, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что вероятность перенесения боевых действий на территорию России безусловно существует. Это зависит от многих факторов. Политик признал, что могут даже появиться "Белгородская, Курская, Брянская народные республики".

Он также добавил, что Украина не будет спрашивать, как защищаться, а будет использовать все возможные способы.

Открытки в Белгороде / Фото "Оперативный ВСУ"



Открытки на машинах в Белгороде / Фото "Оперативный ВСУ"

"Хлопки" в Белгороде

В Белгородской области в последнее время участились взрывы и пожары. Например, 11 мая россияне жаловались на "трудную ситуацию". Они публиковали фото воспламенений и говорили, что есть погибший.

6 мая в окрестностях города также виднелись столбы дыма. Люди писали, что в районе села Червоный Хутор, расположенного недалеко от границы с Украиной, "прилетело что-то серьезное".

14 мая жители города снова слышали громкие звуки, напоминавшие взрывы. Также вечером загорелось помещение возле железной дороги. Россияне писали, что оно было пустым. Причины – неизвестны.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отмечал, что в Белгороде происходит что-то странное – то база взорвется, то склады горят. Чиновник предположил, что российские власти могут ввести военное положение на территориях, граничащих с Украиной – Ростовская, Курская, Белгородская области.

Кстати, Кремль традиционно обвиняет в ситуации Украину, однако, вполне вероятно, что для таких заявлений Россия и устраивает провокации на своей территории.

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