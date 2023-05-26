Российские добровольцы остаются на территории Белгородской области, – разведка

В украинской разведке рассказали, что есть представители Русского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России", представители движения сопротивления, которые остаются на территории России. Ведь они отчаялись в других методах, кроме вооруженной борьбы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире "Нового отсчета" на Суспильном, что российские добровольцы до сих пор находятся в Белгородской области России, пишет 24 Канал. 26 мая легион "Свобода России" сообщил, что по большому счету, операция еще не завершена.

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Что происходит на Белгородщине

Андрей Юсов рассказал, что есть представители Русского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России", есть представители движения сопротивления, которое на самом деле разворачивается.

Это люди разные по национальному происхождению, по каким-то идеологическим позициям и предпочтениям, но это люди, отчаявшиеся в других способах, кроме как вооруженной борьбы, в защиту своих конституционных прав. Да, такие люди остаются на территории, которая называется пока "Российская Федерация", и их география распространяется, и их количество увеличивается,

– объяснил представитель нашей разведки.

По его данным, добровольцы видят как свою задачу – освобождение Белгородщины и России в целом от режима Владимира Путина. Ведь для жителей этих территорий, представителей разных народов, разных национальностей режим российского диктатора – режим внутренней оккупации.

"А если мы говорим о ряде народов, имеющих более высокий уровень определенного политического сознания, то это даже не внутренняя оккупация, это собственно прямая внешняя оккупация – например, если мы говорим о народах Кавказа или Татарстана", – рассказал Андрей Юсов.

Он также пояснил, что названия земель или даже их статус могут изменяться. Есть:

юридические и политические названия территорий могут изменяться;

в территорию России входят исторически разные земли, которые в разные этапы по-разному назывались.

"Поэтому сегодня название такое. Дальше будем видеть", – подытожил представитель разведки.

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