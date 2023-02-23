В Белгородской области упал вражеский Су-25: есть погибший

В Белгородской области 23 февраля упал российский штурмовик. На место отправили следователей и спасателей.

Что известно о падении вражеского самолета со ссылкой на росСМИ информирует 24 Канал.

Обратите внимание Разведка зафиксировала движение российских колонн в направлении Черниговской области: готовят провокацию

Пилот Су-25 скончался

Российский самолет Су-25 рухнул в Валуйском городском округе Белгородской области. Это подтвердил губернатор Гладков.

В Белгородской области упал российский Су-25 / Фото из телеграм-каналов

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла на окраине села Орехово. К месту падения направили работников МЧС и следователей.

СМИ писали, что штурмовик упал на сарай с сеном. В результате этого произошло возгорание, сооружение сгорело.

Пилот якобы успел катапультироваться, его госпитализировали. Однако уже вскорее россиянин умер из-за полученных травм, несовместимых с жизнью.

Также в росСМИ отметили, что минобороны назвало причиной падения самолета техническую неисправность.

Смотрите также Генералы смерти: почему Путин повысил тех, кто показательно отправил на убой тысячи солдат

В результате падения самолета произошло возгорание / Фото из телеграм-каналов