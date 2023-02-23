В Белгородской области упал вражеский Су-25: есть погибший
В Белгородской области 23 февраля упал российский штурмовик. На место отправили следователей и спасателей.
Что известно о падении вражеского самолета со ссылкой на росСМИ информирует 24 Канал.
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Пилот Су-25 скончался
Российский самолет Су-25 рухнул в Валуйском городском округе Белгородской области. Это подтвердил губернатор Гладков.
По предварительным данным, авиакатастрофа произошла на окраине села Орехово. К месту падения направили работников МЧС и следователей.
СМИ писали, что штурмовик упал на сарай с сеном. В результате этого произошло возгорание, сооружение сгорело.
Пилот якобы успел катапультироваться, его госпитализировали. Однако уже вскорее россиянин умер из-за полученных травм, несовместимых с жизнью.
Также в росСМИ отметили, что минобороны назвало причиной падения самолета техническую неисправность.
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