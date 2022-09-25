Вооруженный российский контрактник похитил КамАЗ и сбежал из воинской части

У россиян продолжается истерия по поводу объявления частичной мобилизации. Правоохранители задержали военного-контрактника, пытавшегося сбежать из части.

Об этом сообщают российские СМИ. Инцидент произошел в Белгородской области.

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Дезертира поймали и увезли на допрос

Известно, что беглец – 43-летний Виктор Перекипский. Мужчина с автоматом дал деру с воинской части, прихватив с собой служебный КамАЗ. Впоследствии машину нашли на обочине.

По информации СМИ, в подмосковных Химках у Виктора остались жена и дочь. Родственники не знали, где беглец и забили тревогу, потому что тот не выходил на связь около 3 дней.

К поискам горе-мобилизованного привлекли сотрудников МВС и росгвардии. Мужчину поймали, известно, что после задержания его увезли на допрос.

, что недавно путин подписал пакет поправок в уголовный кодекс относительно службы в армии. По словам российских СМИ, теперьбудет караться лишением свободы на срок

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Принудительная "могилизация" в россии: актуальные новости

24 сентября сотни россиян снова вышли на протесты против частичной мобилизации. В этот раз, силовики поймали около 700 человек , кричавших: "Мы не мясо!". Интересно, что правоохранителей на таких митингах обычно больше, чем самих протестующих.

, кричавших: "Мы не мясо!". Интересно, что на таких митингах обычно Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что принудительная мобилизация в россии никак не изменит ситуацию на фронте. По его словам, российским властям не нужны профессиональные военные, они пытаются "заткнуть дыры" хоть кем-то.

Мобилизированных россиян власти действительно воспринимают как "пушечное мясо". Очередным подтверждением тому стало то, что новоиспеченным российским танкистам выдали автоматы, покрытые ржавчиной.

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