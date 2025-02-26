Избиение девочки в Белой Церкви: другим фигурантам не объявят подозрение

В январе в соцсетях распространилось видео, где группа подростков в Белой Церкви Киевской области избила 12-летнюю девочку. Однако некоторым фигурантам дела не объявят подозрение.

Это связано с тем, что правонарушителям еще не исполнилось 16 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное".

Смотрите также В Полтавской области убили 2-летнего ребенка: полиция задержала подозреваемого

Что известно о деле по избиению 12-летней девочки

Юридическая компания "Миллер", которая в этом деле представляет потерпевшую 12-летнюю девочку, сообщила изданию, что несовершеннолетним и малолетним фигурантам дела не объявят подозрения. О ней не сообщат и их родителям, поскольку уголовное законодательство Украины предусматривает индивидуальную ответственность.

Юристы отмечают, что только один 16-летний фигурант дела об избиении девочки в Белой Церкви достиг возраста уголовной ответственности, поэтому только ему объявили подозрение. Однако, к несовершеннолетним (14– 16 лет) и малолетних (до 14 лет) могут применять только меры воспитательного характера.

Для этого проводят психологические экспертизы. После них прокуратура определит, какие именно меры предложить суду. Однако, к родителям правонарушителей могут быть применены санкции. В частности, из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, что предусматривает штраф.

Отметим, что дело передали в Главное управление Национальной полиции в Киевской области. Сейчас продолжается активная стадия досудебного расследования, правоохранители проводят экспертизы и допросы участников происшествий.

На этой неделе в суде запланированы допросы участников событий, которые не являются подозреваемыми. То есть есть специальная процедура – допрос свидетеля в судебном заседании. То, что эти несовершеннолетние и малолетние фигуранты скажут в суде, будет основой для всего дела в дальнейшем,

– говорят в юридической компании.

Следует заметить, что 5 марта в Киевском апелляционном суде будут рассматривать апелляцию по мере пресечения для 16-летнего подозреваемого. Добавим, что 22 января Белоцерковский горрайонный суд отправил его под стражу до 20 марта.