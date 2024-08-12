В Беловском районе Курщины заметили "украинскую" бронетехнику: власти объявили эвакуацию

12 августа в сети появилось видео, на котором якобы украинская бронетехника движется в Беловском районе Курской области. Власти объявили об эвакуации населения.

Видео появилось утром. Изданию "Радио Свобода" удалось установить место, где оно было снято. Предварительно, украинская военная техника проезжает через село Гирьи Беловского района Курской области и движется на север в направлении села Белица. Действительно ли произошел новый прорыв границы – остается неизвестным.

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В Беловском районе объявили эвакуацию

Также утром глава Беловского района Николай Волобуев обратился к местным жителям с призывом об эвакуации.

Обстановка очень напряженная. Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора в селе Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории убедительная просьба ко всем жителям покинуть район,

– говорилось в сообщении чиновника.

Прокомментировал ситуацию в Беловском районе и исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он заявил, что "региональным оперштабом принято решение – вывозить жителей", а также дал указания по эвакуации.

Якобы бронетехника ВСУ движется по Беловскому району Курщины: смотрите видео

Изображенная на видео техника может находиться в селе Гирьи / Фото "Радио свобода"

Напомним, что в ночь на 11 августа российские пропагандисты писали о якобы прорыв в Беловском районе, а потом сами себя опровергали.