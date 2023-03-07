В оккупированном Бердянске мощный пожар: возможно поражение позиций врага

7 марта 2023, 21:07
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Иван Федоров

Вечером 7 марта в оккупированном Бердянске просматривается яркое зарево. Очевидно, у захватчиков возник пожар.

О пожаре сообщили в местных пабликах. Мэр Мелитополя Иван Федоров также сообщил, что у оккупантов в Бердянске что-то пригорело.

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По словам местных, это якобы последствия прилета. Однако следует подождать подтверждения от Генштаба.

На фото, которые обнародовали в сети, видно, что пожар достаточно масштабный. О возгорании также сообщили активист Сергей Стерненко и группа наблюдений Monitor.


Пожар в Бердянске / Фото из телеграм-каналов

"Хлопок" на оккупированных территориях: последние новости

  • Вечером 5 марта в Мелитополе были взрывы. В результате в северной части города ликвидировали 2 вражеских подразделения. В городе Пологи в результате "хлопка" по меньшей мере 20 россиян вернутся домой в черных пакетах. В Васильевке уничтожили вражескую систему "Град". Также были потери среди захватчиков.
  • Во временно оккупированном Бердянске 19 февраля у оккупантов вспыхнул пожар. Горела база отдыха до войны принадлежавшая главе Бердянской районной государственной администрации Алексею Бакаю. Впоследствии писали, что российские оккупанты там разместили свой госпиталь.
  • 8 февраля ВСУ отправили на "концерт Кобзона" в Бердянске более 100 оккупантов. Ведь наши военные ударили в аэродром.

Автор: Ольга Музика