Как в 1930-х: в Берлине на домах нарисовали звезды Давида

В столице Германии неизвестные нарисовали звезды Давида на некоторых зданиях. Это шокировало жителей, проживающих в этих домах.

В Берлине зафиксировали несколько случаев разжигания розни. В столице Германии неизвестные 13 и 14 октября нарисовали звезды Давида на жилых домах, в которых живут люди с еврейскими корнями.

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Что происходит в Берлине

Первый рисунок был обнаружен на подъезде многоквартирного дома в Пренцлауэр-Берге. Журналисты побеседовали с молодой жительницей, которая имеет еврейские корни. Она заявила, что увидела звезду Давида, когда вернулась домой, и была шокирована. После этого девушка обратилась к стражам порядка.

Как стало известно, еще один такой рисунок обнаружили на стене дома по улице Топштрассе. Жители увидели звезду Давида утром 14 октября. А на Боссештрассе неизвестные нарисовали звезду Давида прямо на дверях.

Одну из звезд Давида люди вообще увидели на мобильном туалете. Это произошло на улице Бедекерштрассе.

Неизвестные нанесли звезды Давида на разные здания в Берлине / Фото из соцсетей



Как пишет издание, сотрудники полиции расследуют это дело по факту разжигания вражды и повреждения имущества. Также правоохранители усилили безопасность вокруг объектов еврейской общины.

Другие проявления антисемитизма в мире

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Адольф Гитлер якобы имел "еврейскую кровь". После этого он добавил, что евреи являются будто бы "самыми ожесточенными антисемитами". Слова министра иностранных дел государства-террориста осудили Израиль и Украина.

Через некоторое время Лавров снова публично опозорился, когда сравнил россиян с евреями, которых убивали нацисты во время Холокоста. После этого МИД Украины в очередной раз осудил заявление кремлевского приспешника и указал на глубоко укорененный антисемитизм российских элит.

Европейский еврейский конгресс выразил возмущение из-за слов Лаврова. Главу МИД России призвали извиниться за свой поступок.

В 1930-х годах в Германии началась дискриминационная антисемитская политика. Нацисты после своего прихода к власти обозначали звездой Давида дома, где жили евреи, а также их имущество.