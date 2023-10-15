Как в 1930-х: в Берлине на домах нарисовали звезды Давида

15 октября 2023, 23:44
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В столице Германии неизвестные нарисовали звезды Давида на некоторых зданиях. Это шокировало жителей, проживающих в этих домах.

В Берлине зафиксировали несколько случаев разжигания розни. В столице Германии неизвестные 13 и 14 октября нарисовали звезды Давида на жилых домах, в которых живут люди с еврейскими корнями.

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Что происходит в Берлине

Первый рисунок был обнаружен на подъезде многоквартирного дома в Пренцлауэр-Берге. Журналисты побеседовали с молодой жительницей, которая имеет еврейские корни. Она заявила, что увидела звезду Давида, когда вернулась домой, и была шокирована. После этого девушка обратилась к стражам порядка.

Как стало известно, еще один такой рисунок обнаружили на стене дома по улице Топштрассе. Жители увидели звезду Давида утром 14 октября. А на Боссештрассе неизвестные нарисовали звезду Давида прямо на дверях.

Одну из звезд Давида люди вообще увидели на мобильном туалете. Это произошло на улице Бедекерштрассе.

Неизвестные нанесли звезды Давида на разные здания в Берлине / Фото из соцсетей
 

 

 

Как пишет издание, сотрудники полиции расследуют это дело по факту разжигания вражды и повреждения имущества. Также правоохранители усилили безопасность вокруг объектов еврейской общины.

Обратите внимание! В 1930-х годах в Германии началась дискриминационная антисемитская политика. Нацисты после своего прихода к власти обозначали звездой Давида дома, где жили евреи, а также их имущество.

Другие проявления антисемитизма в мире

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Адольф Гитлер якобы имел "еврейскую кровь". После этого он добавил, что евреи являются будто бы "самыми ожесточенными антисемитами". Слова министра иностранных дел государства-террориста осудили Израиль и Украина.
  • Через некоторое время Лавров снова публично опозорился, когда сравнил россиян с евреями, которых убивали нацисты во время Холокоста. После этого МИД Украины в очередной раз осудил заявление кремлевского приспешника и указал на глубоко укорененный антисемитизм российских элит.
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Автор: Петро Залива