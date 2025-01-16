"В ближайшие дни": Фицо анонсировал встречу с Зеленским
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что вскоре встретится с Владимиром Зеленским. По его словам, это может произойти буквально на днях.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на TASR.
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Что известно о встрече Зеленского и Фицо
О возможной встрече заявил сам Фицо во время пресс-конференции 16 января. Впрочем, пока не известно, приедет ли Фицо в Украину. О месте встречи сообщат позже.
Журналисты спросили, поедет ли Фицо в Киев в пятницу, как это предлагал Зеленский.
Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие несколько дней, что касается встреч, о которых вы спрашиваете. Когда эта дата наступит, я вам об этом скажу сразу,
– ответил премьер Словакии.
Так что дату и место встречи лидеров пока согласовывают.
Зачем Зеленский звал Фицо в Киев в пятницу, 17 января
Отношения между Киевом и Братиславой сейчас очень напряженные. Фицо возмущается решением Украины прекратить транзит российского газа по собственной территории. Руководитель словацкого правительства подает это как единоличное решение Киева, хотя оно было согласовано с партнерами.
Фицо продолжает газовый шантаж и заявляет, что Украина и Европа давят на него. По его словам, Братислава должна восстановить свой суверенитет – то есть снова получать российский газ.