В Bloomberg обнародовали условия, при которых Украина может получить статус кандидата в ЕС

Для того чтобы Украина получила статус члена Евросоюза, придется выполнить сразу несколько условий. Поэтому после того, как наше государство станет кандидатом на вступление в ЕС, предстоит еще долгий путь.

Сейчас уже известно о двух вещах, над которыми нужно будет больше работать. Об этом сообщили в материале Bloomberg.

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев: обсудит с Зеленским заявку Украины на вступление в ЕС

Назвали конкретные условия вступления в Евросоюз

По данным журналистов, наше государство должно приложить усилия по укреплению верховенства права, а также борьбе с коррупцией. Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен заявила, что команда специалистов работала над заявкой Украины "день и ночь".

Поэтому мы можем стать кандидатами на вступление в ЕС. Тем не менее, все дипломаты предупреждают, что это откроет очень долгий процесс улучшения. Он может длиться даже больше 10 лет.

Когда Украина станет кандидатом на вступление в ЕС

Вероятно, Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС до конца июня. 17 числа должно состояться заседание коллегии комиссаров с соответствующими дебатами. Однако чтобы это произошло, все 27 стран-членов комиссаров должны поддержать. Впоследствии, наше государство уже сможет продвигать свою заявку.

11 июня президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен приехала в Киев. Во время встречи с Владимиром Зеленским они обсудили анкету, которую наше правительство подало еще в апреле. "Сегодняшнее обсуждение позволит нам завершить оценку до конца следующей недели", – сказала впоследствии Фон Дер Ляен.

Евросоюз поможет в послевоенном восстановлении

Глава Еврокомиссии также обсудила с президентом Украины послевоенное восстановление. Она заверила, что в этом мы точно не останемся наедине со своими проблемами.

Мы очень высоко ценим те усилия, которые прилагает Украина, и ту решительность, с которой ваша страна движется. Люди доказали свою мотивацию и свою решительную настроенность. Мы совместно отстроим эту прекрасную страну, модернизируем Украину,

– подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Однако следует добавить, что не все страны считают, что нужно разрешить нашему государству быстро войти в европейскую семью. В частности президент Франции и канцлер Австрии считают, что сначала должен быть "промежуточный этап" . Недавно даже предложили создать отдельное объединение государств, стремящихся вступить в ЕС – "Европейское политическое сообщество". В него, в частности, должна войти Молдова.

Заявления Зеленского и фон дер Ляен после встречи 11 июня: смотрите видео