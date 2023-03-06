Под Бахмутом погиб целый танковый экипаж бригады "Холодный Яр"

Бахмут сегодня является городом, где идут самые ожесточенные бои и где сотнями защитники Украины отправляют в ад врагов, посмевших посягнуть на наше государство. К сожалению, бои за город уносят также жизни лучших украинцев.

К сожалению, обороняя независимость Украины, защищая жизнь каждого ее гражданина, погибли военные целого танкового экипажа 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщила пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова.

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Экипаж всегда прикрывал пехоту

Она вспомнила погибших, как искренних, веселых и скромных мужчин.

Наши дорогие ребята ушли в вечность. Целый экипаж. Такие искренние, такие веселые, скромные. Они были чудесными. Покойтесь с миром. И пусть ваши убийцы будут прокляты и не найдут покоя ни при жизни, ни после смерти,

– написала Рыбакова.

В комментариях к сообщению боец 93-й бригады Владимир Дяченко добавил, что танковый экипаж был шикарным и всегда помогал и прикрывал пехоту. А также поблагодарил за все, что они сделали: "Благодарность огромная! Земля вам, ребята, пухом! Слава Украине".

Что известно о героях

В фонде "Повернись живим" также поделились воспоминаниями о героях танкового экипажа бригады "Холодный Яр", а также назвали их имена. Так, героями, павшими в боях за Бахмут, были:

водитель-механик Андрей Мельник,

командир экипажа Виталий "Тяпа" Кобец,

наводчик Сергей Леонтьев.

Танковый экипаж, отдавший жизнь за Украину / Ирина Рыбакова

В фонде подчеркнули, что в ноябре 2022 года Виталий "Тяпа" Кобец участвовал в боях в Изюмском районе Харьковской области. Тогда мужчина рассказывал, что во время боя, в котором противнику удалось повредить его машину, смог подбить вражеский танк. После этого военный прошел лечение, а затем вернулся на фронт и получил в распоряжение два трофейных танка.

"Когда после ранения впервые залез в танк, меня трясло от воспоминаний, как за секунду решается – выживешь или погибнешь. Но я преодолел страх", – говорил офицер.

Погибшие защитники Украины