За независимость Украины погиб доброволец из Беларуси

Жестокая война, которую развязала Россия, уносит жизни не только украинцев. В боях за свободу нашего государства погиб белорус Руслан Обломов.

Защитник Украины погиб во время выполнения боевого задания 26 января. Обломов служил в "Белорусском добровольческом корпусе".

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Белорус отдал жизнь за Украину

По информации "Белорусского добровольческого корпуса", мужчина погиб с оружием в руках как настоящий воин, отдав жизнь за волю украинского народа.

Известно, что у мужчины осталась жена и маленькая дочь.

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Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточение личного состава, вооружения и военной техники противника; удар по позиции зенитно-ракетного комплекса врага. Кроме того, в течение суток наши защитники сбили 3 разведывательных БПЛА оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения россияне в Украину уже покинули 123 860 солдат. Также враги теряют танки, самолеты и многие другие техники. Только за сутки украинские военные ликвидировали 780 захватчиков.

Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам скопления живой силы врага. Еще два удара пришлись на позиции ЗРК. Известно также, что удалось уничтожить 2 самолета Су-25, вертолет Ка-52 "Аллигатор", 4 беспилотника типа "Орлан-10", а также один – типа "Суперкам".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего воина!