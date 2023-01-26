За независимость Украины погиб доброволец из Беларуси
26 января 2023, 21:30Читати новину українською
Источник:NEXTA
Жестокая война, которую развязала Россия, уносит жизни не только украинцев. В боях за свободу нашего государства погиб белорус Руслан Обломов.
Защитник Украины погиб во время выполнения боевого задания 26 января. Обломов служил в "Белорусском добровольческом корпусе".
К теме Родила сына в день смерти отца: трагическая история медика "Рафа" из Харькова
Белорус отдал жизнь за Украину
По информации "Белорусского добровольческого корпуса", мужчина погиб с оружием в руках как настоящий воин, отдав жизнь за волю украинского народа.
Известно, что у мужчины осталась жена и маленькая дочь.Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего воина!
Успехи ВСУ в войне: коротко
- Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточение личного состава, вооружения и военной техники противника; удар по позиции зенитно-ракетного комплекса врага. Кроме того, в течение суток наши защитники сбили 3 разведывательных БПЛА оккупантов.
- С начала полномасштабного вторжения россияне в Украину уже покинули 123 860 солдат. Также враги теряют танки, самолеты и многие другие техники. Только за сутки украинские военные ликвидировали 780 захватчиков.
- Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам скопления живой силы врага. Еще два удара пришлись на позиции ЗРК. Известно также, что удалось уничтожить 2 самолета Су-25, вертолет Ка-52 "Аллигатор", 4 беспилотника типа "Орлан-10", а также один – типа "Суперкам".