"Имя павшего защитника отчеканено на сердце Украины": на фронте погиб Владимир Король
Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб Владимир Король. Герою навсегда останется 47 лет.
О трагической потере сообщил Макаровский поселковый голова Вадим Токарь. Он также сообщил, что церемония прощания с Героем состоится 8 ноября.
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"Пополнил ряды Небесного войска"
Владимир Король родом из села Мотыжин в Бучанском районе Киевской области. Он был штаб-сержантом, водителем-санитаром медицинского пункта танкового батальона воинской части А2167. Герой нес службу вблизи населенного пункта Елизаветовка Донецкой области.
К сожалению, защитник погиб во время выполнения боевого задания 3 ноября 2023 года.
Известия о смерти украинских защитников всегда тяжелы и болезненны… Еще один военный, еще один наш земляк, воевавший за мир и свободу Украины, ушел от нас. 3 ноября, во время выполнения боевой задачи, ряды Небесного войска пополнил наш Герой Владимир Александрович Король. Еще одно имя павшего защитника отчеканено на сердце Украины…
– прокомментировал болезненную утрату Токарь.
Сельский голова уточнил, что отпевание и погребение Героя состоится 8 ноября в родном селе Мотыжин. Токарь призвал Макаровскую общину достойно провести Героя в последний путь, ведь Владимир отдал дороже всех украинцев.
Владимир Король погиб в боях за Украину / Фото Вадим Токарь
Трагические потери Украины в войне
- В сети сообщают, что на фронте погиб одессит Юрий Глодан. Муж ушел на фронт после того, как российская ракета убила его жену, трехмесячную дочь и тещу. Известно, что Герой проходил службу в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Впрочем, родные не верят в гибель Юрия. Родители Героя заявили, что не получали известия о смерти сына, поэтому новости в СМИ стали для них шоком Сейчас они ожидают результатов экспертизы.
- На фронте погиб пластун и журналист из Ровно 37-летний Тарас Давидюк. Герой погиб 3 ноября 2023 в окрестностях Работино в Запорожской области.
- В боях за Украину погиб Владимир Москаль. Он выполнял боевую задачу вблизи населенного пункта Работино на Запорожском направлении.