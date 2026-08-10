В Болгарии прогремели взрывы на военном заводе

10 августа на военном заводе в селе Белица недалеко от болгарского города Трявна прогремела серия мощных взрывов. После этого над территорией предприятия поднялись большие столбы дыма.

Об этом сообщает "БНТ".

Что известно об инциденте?

По предварительной информации, на территории военного предприятия загорелся грузовик. После этого пожар возник в одном из складов боеприпасов, что и могло вызвать серию взрывов.

В то же время болгарские службы пока не называют окончательную причину возгорания. Представители местных властей подчеркивают, что они не знают, почему произошло возгорание, и что все обстоятельства происшествия должны быть установлены в ходе дальнейших следственных действий.

Взрывную волну ощутили даже на расстоянии более 15 километров от места происшествия. Местные жители сообщали, что из-за силы взрыва в домах дрожали окна и мебель.

После этого из района военного завода эвакуировали около 300 человек, работавших на предприятии. Болгарские спасатели, полиция и представители местных властей работают на месте происшествия.

Самая важная информация на данный момент заключается в том, что эвакуировано около 300 человек, работающих в этом цехе завода. Все эвакуированы, пострадавших нет, жертв нет,

– заявила губернатор Габровской области Кристина Сидорова.

Из-за сильного задымления и возможного загрязнения воздуха местные власти призвали жителей близлежащих населенных пунктов соблюдать меры безопасности. В частности, людей просят закрыть окна, не выходить на улицу без необходимости и по возможности использовать защитные маски.

Мэр Трявны Денчо Минев сообщил, что район вокруг завода остается перекрытым, а к месту происшествия направлены пожарные и полицейские подразделения.

Сообщаю всем жителям муниципалитета Трявна, что в результате возгорания грузовика произошли взрывы в части складов завода по производству боеприпасов в селе Белица. Будет активирована национальная система оповещения BG-ALERT об опасности. До установления точных причин аварии доступ в зону запрещен,

– заявил мэр.

Отдельно в район направили специалистов Региональной инспекции по охране окружающей среды и водных ресурсов Велико-Тирново. Они должны провести измерения качества воздуха и определить уровень возможного загрязнения после пожара и взрывов.

На данный момент официально не сообщается о каком-либо внешнем воздействии на предприятие. Так же нет подтверждений того, что взрывы были результатом преднамеренной атаки: болгарские службы рассматривают происшествие как аварийную ситуацию и устанавливают его причины.

Напомним, недавно неизвестный беспилотник вторгся в воздушное пространство Болгарии и упал на территории страны. Аппарат взорвался примерно в 1000 метрах от болгарской компрессорной станции Трансбалканского газопровода. После взрыва место происшествия оцепили силовики и экстренные службы. По словам премьер-министра Болгарии Румена Радева, люди не пострадали, а здания и инфраструктура не были повреждены.