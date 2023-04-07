Была угроза ударов с Юга: во многих областях звучала воздушная тревога
Пятница в большинстве регионов Украины не прошла спокойно. Вечером 7 апреля во многих областях завыли сирены, извещающие о воздушной опасности.
Как сообщают украинские телеграмм-каналы, существует угроза ударов с Юга, передает 24 Канал.
Смотрите также 365 суток без отбоя: в Луганской области воздушная тревога длится ровно год19:57 Во всех областях кроме временно оккупированного Крыма и Луганщины объявили отбои воздушной тревоги.19:42 Мониторинговые каналы сообщают, что есть угроза применения БРК "Бастион"/ОТРК "Искандер" из Крыма.19:40 Мониторинговые группы утверждают, что в Николаевской области, предварительно, есть сбивание БпЛА. По состоянию на 19.37 все чисто. Запусков ракет не было.19:30 Тревога, вероятно, вызвана активностью вражеской авиации в южном регионе. Речь идет о самолетах Су-35. Также существует угроза ракетного удара по центральным областям.
Воздушная тревога в Украине 7 апреля / Фото map.ukrainealarm
В ОК "Юг" рассказали о новой тактике врага
Враг нет успехов на суше, поэтому прибег к новой тактике в воздухе. В частности, оккупанты чаще применяют авиацию и беспилотники. Об этом заявила руководитель объединенного координационного штаба сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, враг привязывает к БПЛА разрывные гранаты и пытается поразить скопление людей.
Речь идет о скоплении людей, где раздается гуманитарная помощь. Это классический признак терроризма, потому что других целей это не преследует. Поэтому мы призываем людей не собираться на открытых территориях,
– подчеркнула Гуменюк.
Руководитель объединенного координационного штаба сил обороны Юга констатировала, что это шаг отчаяния.
У врага заканчиваются запасы техники
- В то же время, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что в России заканчиваются запасы новейшей техники. Они пытаются "расконсервировать" советскую, но скорость этого процесса недостаточна для эффективного восполнения потерь.
- По его словам, россияне осознают критическую ситуацию с количеством имеющейся техники, но ничего не могут с этим поделать. Советское вооружение пытаются "поставить в строй" и восстановить, но скорость этого процесса невелика.
- оккупанты могут производить 15 – 20 танков в месяц, а восстанавливать 20 – 25. То есть максимум, который в месяц может поставить Россия, – 50 "коробочек". В то время как иногда Украина за неделю такое количество может уничтожать.