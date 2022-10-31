Почти по всей стране объявили воздушную тревогу – прячьтесь в укрытия

Утро 21 октября началось в Украине с оповещений о воздушной тревоге. Заметим, что враг часто обстреливает гражданскую инфраструктуру, поэтому не пренебрегайте предупреждениями об опасности.

Людей просят немедленно спуститься в укрытие или соблюдать правила "двух стен". Пока тревога во всех областях страны, кроме оккупированного Крыма, сообщает 24 канал.

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В каких регионах объявили о воздушной тревоге

По состоянию на 7:30 воздушная тревога раздалась в таких регионах страны:

Хмельницкая область;

Ровненская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область;

Волынская область;

Львовская область;

Ивано-Франковская область;

Закарпатская область;

Житомирская область;

Винницкая область;

Одесская область;

Николаевская область;

Кировоградская область;

Черкасская область;

Киевская область;

город Киев;

Черниговская область;

Сумская область;

Полтавская область;

Днепропетровская область;

Херсонская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Харьковская область.

В Луганской области продолжается непрерывная воздушная тревога от 4 апреля. Тревоги нет только на территории временно оккупированного Крыма.

В сети сообщают, что в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях слышали взрывы. Однако официального подтверждения пока нет.

Масштабная воздушная тревога по всей территории Украины / Скриншот с Карты тревог Украины RU

Россия – страна-террорист, которая не соблюдает нормы международного права и правила ведения войны. Цель врага – дестабилизировать ситуацию в стране и нанести как можно больший вред. Если слышите сигнал воздушной тревоги, не игнорируйте его. Берегите себя и своих близких.

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Военный обозреватель объяснил, почему Беларусь напрямую причастна к тревогам в Украине

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 каналу , что на территории Беларуси сейчас много самолетов МиГ-31. Дело в том, что каждый раз, когда они поднимаются в воздух, в Украине включают сигнал тревоги.

, что на территории Беларуси сейчас много самолетов МиГ-31. Дело в том, что каждый раз, когда они поднимаются в воздух, в Украине включают сигнал тревоги. Белорусы имитируют пуск ракетного оружия, чтобы напугать украинцев. Когда истребитель поднимается в небо, он разворачивается в сторону Украины и набирает большую скорость.

Все указывает на то, что самолет готовится к нанесению ракетного удара. Однако потом он внезапно меняет свой курс и становится понятно, что это очередное запугивание.

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