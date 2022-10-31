Почти по всей стране объявили воздушную тревогу – прячьтесь в укрытия

31 октября 2022 , 07:08
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Утро 21 октября началось в Украине с оповещений о воздушной тревоге. Заметим, что враг часто обстреливает гражданскую инфраструктуру, поэтому не пренебрегайте предупреждениями об опасности.

Людей просят немедленно спуститься в укрытие или соблюдать правила "двух стен". Пока тревога во всех областях страны, кроме оккупированного Крыма, сообщает 24 канал.

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В каких регионах объявили о воздушной тревоге

По состоянию на 7:30 воздушная тревога раздалась в таких регионах страны:

  • Хмельницкая область;
  • Ровненская область;
  • Тернопольская область;
  • Черновицкая область;
  • Волынская область;
  • Львовская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Закарпатская область;
  • Житомирская область;
  • Винницкая область;
  • Одесская область;
  • Николаевская область;
  • Кировоградская область;
  • Черкасская область;
  • Киевская область;
  • город Киев;
  • Черниговская область;
  • Сумская область;
  • Полтавская область;
  • Днепропетровская область;
  • Херсонская область;
  • Запорожская область;
  • Донецкая область;
  • Харьковская область.

В Луганской области продолжается непрерывная воздушная тревога от 4 апреля. Тревоги нет только на территории временно оккупированного Крыма.

В сети сообщают, что в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях слышали взрывы. Однако официального подтверждения пока нет.

Масштабная воздушная тревога по всей территории Украины / Скриншот с Карты тревог Украины RU

Важно! Россия – страна-террорист, которая не соблюдает нормы международного права и правила ведения войны. Цель врага – дестабилизировать ситуацию в стране и нанести как можно больший вред. Если слышите сигнал воздушной тревоги, не игнорируйте его. Берегите себя и своих близких.

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Военный обозреватель объяснил, почему Беларусь напрямую причастна к тревогам в Украине

  • Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 каналу, что на территории Беларуси сейчас много самолетов МиГ-31. Дело в том, что каждый раз, когда они поднимаются в воздух, в Украине включают сигнал тревоги.
  • Белорусы имитируют пуск ракетного оружия, чтобы напугать украинцев. Когда истребитель поднимается в небо, он разворачивается в сторону Украины и набирает большую скорость.
  • Все указывает на то, что самолет готовится к нанесению ракетного удара. Однако потом он внезапно меняет свой курс и становится понятно, что это очередное запугивание.

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Автор: Лілія Траспетрихіна