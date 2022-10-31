Почти по всей стране объявили воздушную тревогу – прячьтесь в укрытия
Утро 21 октября началось в Украине с оповещений о воздушной тревоге. Заметим, что враг часто обстреливает гражданскую инфраструктуру, поэтому не пренебрегайте предупреждениями об опасности.
Людей просят немедленно спуститься в укрытие или соблюдать правила "двух стен". Пока тревога во всех областях страны, кроме оккупированного Крыма, сообщает 24 канал.
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В каких регионах объявили о воздушной тревоге
По состоянию на 7:30 воздушная тревога раздалась в таких регионах страны:
- Хмельницкая область;
- Ровненская область;
- Тернопольская область;
- Черновицкая область;
- Волынская область;
- Львовская область;
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатская область;
- Житомирская область;
- Винницкая область;
- Одесская область;
- Николаевская область;
- Кировоградская область;
- Черкасская область;
- Киевская область;
- город Киев;
- Черниговская область;
- Сумская область;
- Полтавская область;
- Днепропетровская область;
- Херсонская область;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Харьковская область.
В Луганской области продолжается непрерывная воздушная тревога от 4 апреля. Тревоги нет только на территории временно оккупированного Крыма.
В сети сообщают, что в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях слышали взрывы. Однако официального подтверждения пока нет.
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Военный обозреватель объяснил, почему Беларусь напрямую причастна к тревогам в Украине
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 каналу, что на территории Беларуси сейчас много самолетов МиГ-31. Дело в том, что каждый раз, когда они поднимаются в воздух, в Украине включают сигнал тревоги.
- Белорусы имитируют пуск ракетного оружия, чтобы напугать украинцев. Когда истребитель поднимается в небо, он разворачивается в сторону Украины и набирает большую скорость.
- Все указывает на то, что самолет готовится к нанесению ракетного удара. Однако потом он внезапно меняет свой курс и становится понятно, что это очередное запугивание.
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