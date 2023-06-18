Курение убивает: в России мощно горит военный госпиталь

В российском Брянске в воскресенье, 18 июня, вспыхнул масштабный пожар. По неизвестным причинам горит военный госпиталь.

Российские медиа информируют, что большой пожар произошел в Володарском районе Брянска, пишет 24 Канал. Пожар вспыхнул в военном госпитале для ветеранов.

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Пожар произошел в военном госпитале для ветеранов

В сети публикуют фотографии и видео пожара, который видно из разных уголков Брянска и окрестностей российского города. На фотографиях и видео ясно заметно, что в небо в результате пожара в госпитале вздымается густой серый дым.

В Брянске горит военный госпиталь для ветеранов: смотрите видео

По сообщению пропагандистов, открытое горение в госпитале в Брянске ликвидировано. Сообщалось, что горело битумное покрытие на крыше. В некоторых российских телеграм-каналах говорится, что горит госпиталь, строительство которого продолжается. То есть, он еще не был сдан в эксплуатацию.

Одной из возможных причин называют якобы диверсию. Но кому нужен недостроенный госпиталь – неизвестно. Губернатор региона Александр Богомаз ситуацию не комментировал.

Масштабный пожар в военном госпитале в Брянске: смотрите видео

Кроме того, в сообщении говорится, что пострадавших в результате пожара нет. В то же время в России пока ничего не говорят, что стало причиной пожара, в частности, не курил ли кто-то случайно в неположенном для этого месте.

Масштабный пожар вспыхнул в военном госпитале Брянска / Фото из российских телеграм-каналов

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