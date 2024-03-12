Россияне в панике: в Брянске пробки и мероприятия по "предупреждению терроризма", Таганрог атакуют дроны

В Брянске возникли огромные пробки, город буквально остановился, а власти неожиданно заявили о мерах по "предупреждению терроризма". В то же время в Таганроге объявлена тревога из-за атаки дронов.

Об этом пишут российские телеграм-каналы. К слову, на атаку беспилотников в ночь на 12 марта жаловались сразу в нескольких регионах, пишет 24 Канал.

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В Брянске мероприятия по "предупреждению терроризма"

После тревожной ночи в нескольких регионах, атаки беспилотников на нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, а также прорыва российских добровольческих группировок на территорию России в Брянске неожиданно объявили о проведении мероприятий по "предупреждению терроризма". Так, в городе возникли огромные пробки.



Пробки в Брянске / Фото с российских тг-каналов

Впоследствии губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территории Брянска якобы "проводятся профилактические мероприятия по предотвращению террористических действий". Что стало причиной такого решения – неизвестно, а власть не стала объяснять причины.

Местные жители в сети жалуются, что перекрыто движение по нескольким улицам. Из-за этого возникли огромные пробки.

Пробки в Брянске: смотрите видео

В Таганроге предупредили об опасности

В то же время в Таганроге Ростовской области предупредили об опасности. Мэр города Андрей Фатеев предупредил об атаке беспилотников. Он призвал жителей Таганрога пройти в подвалы или на нижние этажи жилых домов. Укрытия, очевидно, для россиян в Таганроге не предусмотрены, поэтому им просто советуют сесть на пол.

Найдите место без окон, сядьте на пол,

– посоветовал Фатеев.

В сети жалуются, мол, это 10 регион, который в течение суток оказался под атакой беспилотников.

Тревожный день у оккупантов