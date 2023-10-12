В Брянске раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар: оккупанты говорят о беспилотнике

В России продолжается сезон "атаки неизвестными беспилотниками" и буйного цветения "хлопка". Так, вечером 12 октября оккупанты жаловались на громкие взрывы в Брянске.

Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, в городе начался мощный пожар, передает 24 Канал.

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В Брянске было громко

Российские пропагандисты заявили, что жители Брянска сообщают о сильном взрыве. После этого в городе начался пожар в районе мясокомбината.

В Брянске раздавались взрывы, и начался пожар / Фото из российских телеграм-каналов и соцсетей

Впоследствии губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион якобы был атакован с помощью беспилотного летательного аппарата. Он также сказал, что БПЛА якобы подавили в окрестностях Брянска силы радиоэлектронной борьбы.

В Брянске вспыхнул мясокомбинат: смотрите видео

Богомаз отметил, что при падении этого неизвестного беспилотника произошла детонация взрывного устройства. По его словам, пострадавших вроде бы нет, а на месте работают все оперативные и экстренные службы.

В Брянске огонь уже якобы укротят спасатели: смотрите видео

В России все время слышны взрывы