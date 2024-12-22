В Броварах есть возгорание крыши жилого дома в результате падения обломков

Российские ударные БпЛА атаковали Киевскую область в ночь на 22 декабря. В результате падения обломков есть возгорание крыши жилого дома в Броварах.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Происходит эвакуация людей, а также началась ликвидация последствий атаки.

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Что известно о пожаре в Броварах

Россия продолжает атаковать чуть ли не каждую ночь Киевскую область ударными БпЛА. В ночь на 22 декабря есть возгорание крыши жилого дома в результате падения вражеского дрона.

В одном из населенных пунктов области в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание крыши 25-этажного жилого дома,

– говорится в сообщении.

Пока никакой информации о пострадавших и погибших не поступало. Оперативные службы начали эвакуацию людей. Также они начали ликвидировать последствия очередной атаки России. Пожар удалось локализовать.

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К слову, представитель Воздушных сил Юрий Игнат опроверг информацию об ухудшении работы сил ПВО. Он отметил, что их эффективность остается на уровне 95%.