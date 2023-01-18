Рассматриваем все версии, включая диверсию, – генпрокурор о трагедии в Броварах

Утром 18 января в Броварах упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибло высшее руководство МВД.

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что следствие рассматривает все возможные версии авиакатастрофы в Броварах, где погибли не менее 17 человек.

Актуально Монастырский первым доложил Зеленскому о вторжении: чем запомнится погибший министр

В Офисе генпрокурора отреагировали на трагедию

Он отметил, что на месте трагедии работают прокуроры и следователи, привлечены профильные эксперты. Они выяснят, что послужило причиной аварии.

В настоящее время рассматриваем все возможные версии, включая диверсию. Но пока специалисты не сделают свои выводы – никаких спекулятивных теорий не должно быть. Необходимо установить истину,

– подчеркнул Костин.

По информации генпрокурора, предварительное расследование ведут следователи СБУ. "Дело находится под моим личным контролем", – добавил он.

В СБУ назвали возможные версии авиакатастрофы в Броварах

В СБУ сообщили, что первой версией является нарушение правил полета непосредственно экипажем ГСЧС. Второй версией является неисправность самого вертолета, на борту которого находилось руководство МВД.

В то же время следствие не исключает умышленных действий по уничтожению вертолета. То есть речь идет о спланированном преступлении, которое привело к гибели людей.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во время падения вертолет задел детский сад, а затем полетел в направлении многоэтажки где и остановился.

По данным ГСЧС, по состоянию на 15:20 после проведения идентификации, на месте падения вертолета выявлено 14 погибших , из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту.

, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы. Пока информация уточняется.

В результате падения вертолета погибло высшее руководство Министерства внутренних дел : глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. В Офисе Президента рассказали, что они летели в командировку в одну из горячих точек.